Sénégal: Accueil des passeports étrangers - Le pays classé 56e sur 199 pays

Le Sénégal occupe la 56e place sur 199 dans le classement des pays les plus accueillants pour les passeports étrangers, tandis que le classement du passeport sénégalais le situe au 144e rang mondial en 2026, selon les données de Rapports sur les passeports mises à jour le 15 septembre. Le document établit le score de mobilité du passeport sénégalais à 64 et son taux d'accès mondial à 32,3 %.

Selon un communiqué, ce contraste met en regard deux mesures distinctes : la facilité d'entrée accordée aux détenteurs de passeports étrangers au Sénégal et la capacité du passeport sénégalais à accéder à d'autres destinations.

L'Afrique constitue de loin la zone où l'accès du passeport sénégalais est le plus étendu dans le rapport. Le taux d'accès total sur le continent atteint 69,8 % : 22 pays, soit 41,5 %, sont accessibles sans visa; 13 pays, soit 24,5 %, relèvent de l'entrée à l'arrivée ou d'un dispositif simplifié; et 2 pays, soit 3,8 %, sont accessibles avec une eTA. Seize pays africains, représentant 30,2 % du continent couvert, restent soumis à un visa préalable. Le Sénégal se classe parallèlement 27e sur 54 en Afrique, une position identique à son rang parmi les pays de l'Union africaine.

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Parmi les destinations africaines accessibles sans visa figurent notamment le Maroc pour 90 jours, la Gambie pour 90 jours, le Ghana pour 90 jours, le Kenya pour 60 jours, la Mauritanie pour 90 jours, le Rwanda pour 90 jours, la Tanzanie pour 90 jours et la Tunisie pour 90 jours. D'autres destinations africaines relèvent de procédures facilitées : Madagascar est indiqué avec une entrée à l'arrivée et une option d'eVisa, tandis que les Seychelles apparaissent dans la catégorie eTA avec une obligation de registre touristique et une durée maximale de 90 jours.

Ces précisions montrent que la catégorie de mobilité ne se limite pas toujours à une exemption de visa classique.

Hors d'Afrique, les écarts sont plus marqués. En Asie, le taux d'accès total est de 28 %, avec 4 destinations sans visa, 9 accessibles à l'arrivée ou par une procédure simplifiée et 1 avec eTA, contre 36 destinations soumises à visa.

En Europe, le rapport recense 47 destinations sur 47 avec visa préalable, soit un taux d'accès facilité de 0 %. Le même résultat apparaît pour les six pays du Golfe couverts : Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, l'Arabie saoudite et Oman sont tous classés dans la catégorie exigeant un visa, même lorsque certaines destinations proposent un eVisa. Au Moyen-Orient, l'accès total atteint 5,9 %, avec la Palestine comme seule destination indiquée sans visa dans cette zone.

Au-delà du classement mondial, plusieurs comparaisons de contexte situent le Sénégal dans des groupes plus restreints. Parmi 29 pays de langue française, son passeport est 13e. Parmi les huit pays utilisant le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, il est classé 2e. Dans l'Organisation de la coopération islamique, le Sénégal occupe la 29e place sur 57; au sein du G77, la 89e place sur 132; et parmi les membres de l'Organisation mondiale du commerce, la 132e place sur 159. Ces classements reposent sur le même profil de mobilité mais le comparent à des ensembles de pays différents.