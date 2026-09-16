Cote d'Ivoire: Administration - La signature électronique gagne du terrain dans les mairies

La transformation numérique de l'administration publique se poursuit en Côte d'Ivoire. La Direction de la modernisation de l'organisation administrative (Dmoa) a procédé, mardi 15 septembre 2026, à l'enrôlement du maire de Marcory, Aby Raoul, et du secrétaire général de la mairie, Léon Gbétry Kouassi, dans le cadre du déploiement de la signature électronique.

Conduite par le directeur de la Dmoa, Bessin Antoine, la délégation s'est rendue à la mairie de Marcory pour intégrer les deux responsables au circuit de signature électronique des documents administratifs. Cette opération vise à faciliter le traitement des dossiers et à réduire les délais liés aux procédures nécessitant habituellement la présence physique des signataires.

Au nom de la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, Bessin Antoine a remercié le maire pour sa disponibilité et salué son engagement en faveur de la modernisation de l'administration. Il a également rappelé l'un des principaux avantages du dispositif : permettre aux responsables habilités de signer des documents à distance.

Vers une administration moins dépendante du papier

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La signature électronique constitue l'un des outils de la transformation numérique de l'administration publique.

Elle doit notamment contribuer à fluidifier la circulation des documents entre les différents services, tout en limitant le recours aux supports physiques.

Pour la Dmoa, cette démarche s'inscrit dans l'objectif d'une « Administration Zéro Papier à l'horizon 2030 ».

La généralisation progressive des outils numériques doit ainsi accompagner l'évolution des méthodes de travail dans les services publics.

Réagissant à cette opération, le maire de Marcory, Aby Raoul, s'est dit satisfait de la mise en place de ce dispositif au sein de la commune. L'enrôlement des deux responsables constitue une nouvelle étape dans l'intégration des collectivités locales à ce processus de dématérialisation.

La cérémonie a également bénéficié de l'accompagnement de la Direction générale de la décentralisation et du développement local (Dgddl). L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a, pour sa part, apporté son appui technique à la validation des enrôlements.

À travers cette opération, la Dmoa entend poursuivre le déploiement de la signature électronique auprès des acteurs de l'administration.

L'enjeu est de faire progressivement évoluer les pratiques administratives vers davantage de dématérialisation, de célérité dans le traitement des documents et de réduction de l'usage du papier.