Cote d'Ivoire: Impact Jeunes 2026 - Plus de 6 000 candidatures en compétition, le vote du public lancé

Le Conseil National des Jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci) a officiellement ouvert la phase de vote de la 5e édition d'Impact Jeunes 2026. Cette initiative, soutenue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et l'Unfpa, vise à mettre en lumière les jeunes Ivoiriens dont les actions et projets contribuent au développement de leurs communautés.

Depuis le 10 septembre 2026, les internautes sont appelés à voter pour les candidats présélectionnés dans le cadre du concours Impact Jeunes. Cette étape, qui se poursuivra jusqu'au 29 septembre, permettra au grand public de départager les porteurs d'initiatives dont les parcours et les réalisations se distinguent par leur impact social, économique ou communautaire.

À travers cette compétition, le Conseil National des Jeunes de Côte d'Ivoire entend promouvoir une image positive de la jeunesse ivoirienne, en mettant en avant des jeunes qui innovent, entreprennent et s'engagent activement dans la transformation de leur environnement. Le concours récompense aussi bien des individus que des organisations ou des initiatives ayant démontré leur capacité à générer des changements concrets au bénéfice de leurs communautés.

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Pour le président du Cnjci, Ibrahima Diabaté, Impact Jeunes constitue une véritable plateforme de reconnaissance. « Impact Jeunes est une tribune offerte à celles et ceux qui agissent, innovent et transforment leur communauté », a-t-il souligné.

L'intérêt croissant des jeunes pour cette initiative se traduit par une forte mobilisation. Après les 5 216 candidatures enregistrées lors de l'édition 2025, qui avait permis de récompenser 25 jeunes porteurs de projets à fort impact, le concours franchit un nouveau cap cette année avec plus de 6 000 candidatures reçues.

Selon les organisateurs, l'ouverture du vote populaire représente une étape décisive du processus. Elle offre aux citoyens l'opportunité de participer directement à la sélection des futurs lauréats tout en donnant une plus grande visibilité aux projets en compétition. Le Cnjci invite ainsi les jeunes, les organisations de jeunesse, les partenaires, les médias et les communautés à se mobiliser afin de soutenir les candidats retenus.

Les regards sont également tournés vers la cérémonie officielle de remise des distinctions, prévue le 1er octobre 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Plus de 500 participants sont attendus à cet événement qui réunira candidats, lauréats, représentants institutionnels, partenaires au développement, acteurs de jeunesse et professionnels des médias.

Point culminant de cette 5e édition, cette cérémonie sera l'occasion de célébrer les initiatives les plus marquantes et les jeunes leaders qui oeuvrent au quotidien pour le développement de la Côte d'Ivoire.

Avec Impact Jeunes 2026, le Cnjci réaffirme ainsi son engagement en faveur de la promotion d'une jeunesse dynamique, innovante et pleinement actrice du développement national. Les votes restent ouverts jusqu'au 29 septembre, avant le verdict final attendu le 1er octobre prochain.