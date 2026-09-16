Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Le Comité paritaire de pilotage redémarre ses activités

Le Comité paritaire de pilotage du partenariat en matière de formation professionnelle (Cpp) a tenu, le mardi 15 septembre 2026, au lycée technique d'Abidjan, sa première réunion de l'année. Les travaux ont été présidés par le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Moustapha Sangaré.

Dans son mot d'ouverture, M. Sangaré a salué la mobilisation des membres et s'est réjoui de la reprise des activités du comité, insistant sur l'importance de la collaboration entre pouvoir public et secteur privé pour le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le secrétaire exécutif du Cpp, Antoine Taho, a rappelé que l'instance doit se réunir quatre fois par an. Créé par la Convention-cadre signée entre l'État et le secteur privé le 23 octobre 2009, le Cpp compte dix-huit membres à parité, dont des représentants de la Cgeci, de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'Ugtci.

Retardée par les changements institutionnels de janvier 2026 et le renouvellement en cours des instances du partenariat, cette première session a porté sur l'examen et la validation du rapport d'activités 2025, ainsi que sur l'adoption du Plan de travail annuel budgétisé (Ptab) 2026.

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Les participants ont également engagé le renouvellement des mandats du Cpp, du Conseil national des branches professionnelles (Cnbp) et de la Coordination nationale des commissions professionnelles consultatives (Cn-Cpc).

À l'issue des travaux, un comité ad hoc a été mis en place pour suivre les décisions prises et poursuivre la dynamique du partenariat État-secteur privé, dont l'objectif reste d'améliorer l'employabilité des sortants de la formation professionnelle.