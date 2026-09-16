Cote d'Ivoire: Education nationale - Des établissements préscolaires d'Adjamé-Bingerville expérimentent une nouvelle approche éducative

A la faveur de la rentrée scolaire 2026-2027, les établissements préscolaires Akouai Djemin2, dirigé par N'Dri Towa Pélagie Affoué, vice-présidente du Coges d'Adjamé-Bingerville, et Akwè 1, dirigé par Ette Béatrice, ont décidé d'expérimenter une nouvelle approche de l'environnement scolaire.

Celle-ci associe environnement, éducation et cadre reposant sur la végétalisation, le potager pédagogique, le réemploi de matériaux et la sensibilisation aux valeurs. Ainsi, ces établissements ont procédé des aménagements des espaces extérieurs à travers des plantations et des zones végétalisées autour des salles classe et des cantines.

À Akouai Djemin 2, un potager pédagogique a été installé et devrait permettre aux élèves de découvrir, à travers des activités adaptées à leur âge, les plantes, le sol, la croissance et l'entretien des cultures. L'objectif est de faire de certains éléments des supports d'apprentissage.

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L'expérimentation concerne également le réemploi de matériaux. Certains éléments récupérables, notamment des carreaux ont été utilisés dans les aménagements. Cette démarche permet d'introduire dans l'environnement scolaire des notions liées à la réduction du gaspillage, à la réutilisation des ressources et à la consommation responsable. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur la manière d'intégrer les enjeux environnementaux dans les établissements scolaires.

La démarche ne concerne pas uniquement l'aspect esthétique des établissements. Elle vise également à utiliser le cadre scolaire pour familiariser les enfants avec certaines pratiques environnementales.

Cette initiative est portée par Bmt Compagny de Marie-Thérèse Dakoua Bayiha en collaboration avec l'Ong Lueur d'Espoir.

Pour les initiateurs du projet, l'environnement immédiat de l'enfant peut contribuer à son apprentissage. Car l'entretien d'une plante, l'observation d'un potager ou encore la découverte de matériaux réutilisés peuvent servir de supports pour aborder des notions liées à la nature, au respect des ressources et à la responsabilité collective.