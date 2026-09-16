Congo-Kinshasa: Risque de crise alimentaire à Rutshuru après la destruction de dizaines d'hectares de bananeraies, alerte la société civile

La société civile de Rutshuru, au Nord-Kivu, alerte sur un risque de crise alimentaire dans le territoire après la destruction de plusieurs bananeraies dans différentes localités.

Selon cette structure, des dizaines d'hectares de plantations ont été détruits au cours des deux derniers mois.

Ces destructions sont attribuées par la société civile à une opération de dégagement des champs de tir menée par l'AFC/M23. Les familles concernées auraient ainsi perdu une importante source de nourriture et de revenus.

Des conséquences sur l'alimentation et la scolarisation

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Selon Jean-Claude Bambaze, président de la société civile de Rutshuru, la bananeraie constitue une source importante de revenus pour de nombreux ménages du territoire, notamment pour financer la scolarité des enfants.

« Cette destruction va créer des problèmes très sérieux dans la zone, autrement sur le plan alimentaire et économique », alerte-t-il.

La société civile estime que la disparition de ces plantations risque d'aggraver la précarité des ménages déjà affectés par le conflit armé. Elle craint notamment que certaines familles ne soient plus en mesure de prendre en charge la scolarité de leurs enfants.

Plusieurs localités touchées

Selon la société civile, les destructions ont notamment été signalées à Katwiguru, Kisharu, Buganza et Nyamwisi, dans le groupement de Binza, en chefferie de Bwisha, ainsi que dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito.

Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des plantations de bananiers fortement endommagées.

La société civile de Rutshuru appelle à l'arrêt de ces destructions et demande aux organisations internationales de mener des enquêtes sur la situation. Elle redoute une aggravation de l'insécurité alimentaire si des mesures ne sont pas prises pour protéger les plantations restantes.