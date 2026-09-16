Congo-Kinshasa: Dr Muyembe - « Plusieurs doses du vaccin Ervebo disponibles pour lutter contre Ebola en Ituri, l'efficacité des traitements reste à l'étude »

Une importante quantité de doses du vaccin Ervebo est disponible pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Ituri, a annoncé mardi 15 septembre à Bunia (Ituri), le directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), le Dr Jean-Jacques Muyembe. La campagne de vaccination devrait débuter prochainement dans la province.

Le vaccin sera administré en priorité au personnel soignant et aux personnes ayant été en contact avec des cas positifs. Selon le Dr Muyembe, l'Ervebo pourrait offrir une protection croisée contre les souches Zaïre et Bundibugyo du virus Ebola.

En revanche, il précise que les traitements développés contre la souche Bundibugyo sont encore à l'étude. Des molécules sont disponibles dans plusieurs centres de prise en charge à Bunia, mais leur efficacité complète n'est pas encore établie.

Des études en cours sur les traitements

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« Pour le traitement d'Ebola, c'est d'abord des soins standards, des soins primaires. En plus de ça, on a mis au point des molécules pour traiter, pour attaquer directement le virus. Mais ce n'est pas encore prouvé l'efficacité complète », a expliqué Jean-Jacques Muyembe.

Des études sont menées dans plusieurs centres de Bunia, notamment à Rwampara, au CME, à Elikia et avec Samaritan's Purse. Le directeur de l'INRB indique que les premiers résultats des patients pris en charge sont encourageants.

Le Dr Muyembe explique que la décision d'utiliser l'Ervebo repose notamment sur les observations faites à Mongwalu, où des personnes non vaccinées ont développé des formes graves de la maladie.

La vaccination a déjà commencé dans la province de la Tshopo. Avec l'arrivée d'un nombre important de doses, elle doit désormais être étendue à l'Ituri.

« En priorité, c'est le personnel de première ligne. Donc, ceux qui ont été en contact avec des cas positifs, il faut vite les protéger », a précisé le directeur de l'INRB.