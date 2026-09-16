Congo-Kinshasa: La police empêche la marche de l'opposition contre la révision constitutionnelle à Matadi

La manifestation de la coalition d'opposition C64 contre le projet de modification de la Constitution a été empêchée à son point de départ ce mardi 15 septembre à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo-Central.

Rassemblés dès 9 heures au rond-point Simon Kimbangu, avec l'intention de marcher vers l'Assemblée provinciale pour y déposer un mémorandum, les militants ont été immédiatement encerclés et bloqués par un important dispositif de la Police nationale congolaise, déployé en exécution de l'arrêté d'interdiction de la manifestation pris la veille par le gouverneur de province.

Accusations de « dérive autoritaire »

Immobilisés sur place, les leaders locaux de la coalition ont fustigé cette intervention, qu'ils qualifient de « dérive autoritaire ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le porte-parole choisi pour la circonstance, Fiston-Charles Lutonadio, a dénoncé une politique de « deux poids deux mesures » de la part de l'autorité provinciale, accusée de ne pas respecter les libertés publiques de l'opposition tout en autorisant les activités des partis au pouvoir.

Pour sa part, Édouard Mbulu Leo, président fédéral de l'Alliance pour le changement, a déploré l'interdiction d'un rassemblement qui se voulait pacifique pour exprimer son opposition à un éventuel troisième mandat présidentiel.

Christian Makaba, coordonnateur provincial du parti ENVOL de Denis Sesanga, a rappelé la position de la C64, qui rejette toute initiative de dialogue politique restreint ou non inclusif, et exige des concertations inclusives associant l'ensemble des forces vives de la nation.

Annonces de nouvelles mobilisations

Malgré l'impossibilité de déployer leur cortège à travers les artères de la ville, les responsables de la coalition C64 affirment ne pas renoncer à leurs actions.

Ils annoncent la programmation de nouvelles mobilisations populaires dans les prochains jours, jusqu'à la remise effective de leur mémorandum au bureau de l'organe délibérant du Kongo-Central.