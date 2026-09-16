Congo-Kinshasa: La MONUSCO réaffirme son appui au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans l'Est de la RDC

La MONUSCO réaffirme son soutien au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Son chef, James Swan, insiste sur la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles, logistiques et matérielles de cet outil.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU s'est exprimé mardi 15 septembre à Kinshasa, à l'issue d'un échange avec le vice-Premier ministre chargé de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita.

James Swan a souligné que la MONUSCO entend poursuivre sa collaboration avec les autorités congolaises et les organisations régionales pour soutenir le suivi et la vérification des engagements liés au cessez-le-feu.

« Le mandat de la MONUSCO, dans ce contexte, est uniquement d'appuyer la vérification et le suivi du cessez-le-feu. Nous le faisons à travers le Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus », a-t-il déclaré.

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La MONUSCO dispose notamment de capacités logistiques et techniques qu'elle s'est dite prête à mobiliser pour accompagner les premières missions de vérification du mécanisme. L'ONU souligne que ce dispositif doit permettre de renforcer la crédibilité du suivi du cessez-le-feu et de contribuer à la réduction des violences dans l'est du pays.

L'appel de la Défense congolaise

De son côté, Guy Kabombo Muadiamvita a appelé à la mise en oeuvre effective du mécanisme, qu'il considère comme un instrument important pour la paix et la stabilité dans l'Est.

Le vice-Premier ministre a également souhaité que la MONUSCO contribue à l'application de la résolution 2761 du Conseil de sécurité des Nations unies et exerce son mandat conformément aux engagements convenus.

Le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu s'inscrit dans les efforts engagés dans le cadre du processus de Doha. Il permet de relever les éventuelles violations de la trêve, les mouvements de combattants ou tout autre acte de belligérance.