Cameroun: Crise anglophone - Bamenda se réveille sous les tirs, la panique gagne plusieurs quartiers

La capitale régionale du Nord-Ouest s'est réveillée dans la panique.

Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers de la ville, semant l'émoi chez les populations qui entrevoyaient une reprise progressive de l'activité économique après plusieurs jours de ville morte.

Selon plusieurs témoignages concordants, des hommes armés circulant à moto, présentés par les habitants comme des combattants séparatistes, ont sillonné les rues en tirant en l'air, contraignant commerçants et passants à se réfugier à l'intérieur et à fermer précipitamment leurs boutiques.

À Ntarinkon, un quartier populaire de la ville, la scène a particulièrement marqué les esprits. Des riverains affirment que deux hommes armés sont arrivés à moto, ont commandé et consommé de la nourriture dans une gargote, avant de quitter les lieux en tirant des coups de feu en l'air.

Le mouvement de panique a été immédiat. Plusieurs habitants ont été vus abandonnant les rues en courant pour regagner leurs domiciles.

Au moment où nous mettons sous presse, la situation reste très évolutive et tendue. Aucun bilan humain n'a été confirmé de manière indépendante par les autorités administratives ou sécuritaires.