Cameroun: Aivdp - 57,8 millions de dollars investis pour transformer les chaînes de valeur agricole

AIVDP : un investissement de 57,8 millions de dollars pour transformer les chaînes de valeur agricoles au Cameroun

Après sept années de mise en oeuvre, le Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et des Chaînes de Valeur (AIVDP) arrive officiellement à son terme au Cameroun. Une délégation de haut niveau des partenaires du Fonds Lives and Livelihoods (LLF) séjourne à Yaoundé du 14 au 16 septembre pour marquer cette étape et prendre part à la Journée du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID).

Soutenu par le Gouvernement camerounais, la Banque Islamique de Développement et les partenaires du LLF, dont le Centre d'Aide Humanitaire et de Secours du Roi Salman (KSrelief), la Fondation Gates et le Fonds Concessionnel de la BID, l'AIVDP représente un investissement de 57,8 millions de dollars US destiné à renforcer les chaînes de valeur agricoles dans la région du Sud-Ouest.

L'approche du projet se voulait intégrée. Au-delà de la production agricole, les interventions ont porté sur les infrastructures rurales, la transformation, l'accès aux marchés et au financement, mais également sur la santé, l'eau et l'éducation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

194 km de routes et 25 marchés ruraux

Les résultats avancés par les partenaires traduisent l'ampleur des investissements réalisés. Le projet a notamment permis la construction de 194 km de routes rurales, facilitant la liaison entre les bassins de production et les marchés.

À cela s'ajoutent 25 marchés ruraux, 29 hangars et un entrepôt, ainsi que trois unités de transformation semi-industrielles et 350 petites unités de transformation. Ces infrastructures visent à accroître la transformation locale des productions agricoles et, par conséquent, leur valeur ajoutée.

Sur le volet agricole, plus de 10 millions d'unités de matériel végétal amélioré ont été distribuées à environ 12 270 agriculteurs. Un réseau d'irrigation couvrant 180 hectares a également été développé.

Le projet a parallèlement consacré une partie de ses ressources aux services sociaux de base. Six centres de santé, huit blocs de deux salles de classe, 31 systèmes ruraux d'approvisionnement en eau et cinq centres communautaires polyvalents ont ainsi été réalisés.

Environ 1,5 million de bénéficiaires

L'AIVDP revendique également des avancées en matière de renforcement des capacités et d'inclusion financière. 1 029 personnes, dont 32 % de femmes, ont été formées.

Par ailleurs, 525 millions de FCFA, soit environ 930 000 dollars, ont été mobilisés à travers un réseau de microfinance.

Le projet a aussi accompagné la mise en place de 85 « Village Barns », des mécanismes communautaires destinés à faciliter l'accès des populations rurales aux services financiers.

Au total, les interventions de l'AIVDP auraient bénéficié à environ 1,5 million de personnes dans la région du Sud-Ouest, parmi lesquelles 780 000 femmes, soit 52 % des bénéficiaires.

Pour le Dr Rami Ahmad, vice-président de la BID, l'achèvement du projet constitue une nouvelle étape dans les relations entre le Cameroun et l'institution financière islamique. Il souligne notamment que le Cameroun a été le premier pays membre à bénéficier des financements de la BID, il y a cinq décennies.

« En réunissant l'agriculture, la santé et les infrastructures de base au sein d'un même investissement », le projet illustre, selon lui, la manière dont des chaînes de valeur plus solides et des services essentiels peuvent contribuer à créer davantage d'opportunités pour les communautés rurales.

« De l'investissement à l'impact »

La Journée du Groupe de la BID constitue l'un des principaux rendez-vous de cette mission. Elle rassemble des responsables gouvernementaux camerounais, des représentants du Groupe de la BID, des acteurs du secteur privé, des partenaires au développement et des professionnels des médias.

Une session spéciale consacrée à l'AIVDP, placée sous le thème « De l'investissement à l'impact », permet de revenir sur les réalisations du projet. Un espace d'exposition donne également la parole aux communautés bénéficiaires, appelées à présenter directement leurs expériences et les résultats obtenus.

La mission prévoit en outre une réunion du Comité technique du LLF et l'atelier officiel de clôture de l'AIVDP. Ces rencontres doivent permettre de documenter les résultats, de tirer les enseignements de la mise en oeuvre et d'examiner les perspectives ouvertes par les acquis du projet.

Une cérémonie de reconnaissance est également organisée pour saluer l'implication des représentants du Gouvernement, de l'unité de gestion de l'AIVDP, de la BID et du LLF.

Pour les partenaires, la fin du financement ne signifie donc pas la disparition de l'héritage du projet. L'enjeu est désormais de préserver les infrastructures réalisées, de consolider les capacités locales et de maintenir les mécanismes mis en place afin que les communautés du Sud-Ouest puissent continuer à bénéficier des investissements engagés depuis 2019.