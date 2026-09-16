Cameroun: 2000 kits scolaires de la fondation orange aux enfants des déplacés internes à makenene

Le programme d'appui à l'éducation de base « School4All » de la Fondation orange s'est déployé Makenene, dans le département du Mbam et Inoubou, Région du Centre. Au cours d'Un événement d'envergure qui a mobilisé autorités administratives, responsables éducatifs, partenaires de la Fondation et une foule d'élèves venus des écoles environnantes, sous un vaste chapiteau aux couleurs de l'opérateur, décoré aux couleurs nationales pour l'occasion.

Une forte mobilisation

Une cérémonie de remise de kits scolaires à 2000 enfants, déplacé internes qui, en cette rentrée Scolaire a mobilisé toute la communauté éducative. Cela a valu le déplacement du préfet du département Jean Lazare Ndongo Ndongo aussi bien que Esaï Privat Komo, délégué régional de l'Éducation de base pour le Centre

La Présence de Hafida Guenfoud

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La cérémonie a été marquée par la présence de Hafida Guenfoud Directrice Mécénat, Partenariat et Déléguée générale de la fondation Orange en visite de travail au Cameroun. Venue constater sur le terrain l'impact concret des actions menées par la Fondation, elle a pris part aux échanges avec les autorités locales. Ensuite s'est mêlée aux enfants bénéficiaires, participant activement aux moments de liesse populaire qui ont ponctué la matinée. Sa présence traduit l'attention portée, au-delà des frontières camerounaises, à ce programme d'appui à l'éducation de base et à ses retombées auprès des populations les plus vulnérables.

2000 enfants dotés de kits scolaires complets

Il s'est agi de de tee-shirts Orange frappés du logo « School4All », des cartable estampillé « Foundation » contenant l'essentiel de leurs besoins scolaires de l'année académique 2026-2027. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, enfants et organisateurs réunis dans des chants et des danses, Hafida se joignant elle-même à la liesse générale aux côtés des jeunes bénéficiaires. Une conclusion chaleureuse qui a marqué la satisfaction des bénéficiaires et des autorités locales quant à la portée de cette action sociale menée à Makénéné, et qui augure, selon les organisateurs, de la poursuite du programme « School4All » dans d'autres localités du pays.

Un engagement durable en faveur de l'éducation

À travers cette initiative, la Fondation Orange Cameroun réaffirme son engagement en faveur de l'accès à l'éducation dans les zones semi-urbaines et rurales du pays.

Le programme « School4All » vise à réduire les obstacles matériels qui pèsent sur la scolarisation des enfants issus de familles vulnérables, en leur fournissant le matériel de base nécessaire à une rentrée scolaire dans de bonnes conditions.

Au-delà de la simple distribution de fournitures, cette action s'inscrit dans une démarche plus large de responsabilité sociétale, portée par la Fondation à travers le pays, et dont la déclinaison à Makénéné illustre la volonté de toucher également les localités de l'intérieur, souvent moins pourvues en infrastructures et en accompagnement scolaire. Les autorités locales présentes ont salué la constance de ce partenariat avec la Fondation Orange Cameroun, y voyant un appui précieux aux efforts de l'État en matière de scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire dans le département du Mbam-et-Inoubou.