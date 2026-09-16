Afrique du Sud: Une série de féminicides bouleverse la région de Johannesburg

En Afrique du Sud, une terrible série de féminicides bouleverse la région de Johannesburg. En à peine trois mois, huit femmes ont été retrouvées mortes, souvent dénudées, dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. Une série de meurtres qui suscite l'indignation et de nombreux appels à l'action, alors que la lutte contre les violences basées sur le genre a été érigée en priorité nationale par le président sud-africain.

La police reste prudente et n'affirme pas, à ce stade, qu'un seul et même tueur serait à l'origine de ces meurtres. Mais beaucoup parlent déjà du « tueur en série de Kempton Park », du nom de cette petite ville située à l'est de Johannesburg, où les premières victimes ont été retrouvées.

Entre mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre, le bilan est passé de six à huit victimes. La police a constitué une équipe spéciale d'enquête et commence à établir des liens entre plusieurs de ces affaires. Une série de féminicides qui provoque une véritable onde de choc en Afrique du Sud. Associations, partis politiques et citoyens expriment tour à tour leur indignation. À chaque nouveau corps retrouvé, l'affaire fait la une des médias et suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

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Indignation et colère

À l'indignation s'ajoute aussi la colère. Face aux appels à la prudence adressés aux femmes sud-africaines, beaucoup demandent plutôt aux forces de l'ordre d'être plus efficaces et au gouvernement d'agir en urgence.

Car l'an dernier, le président Cyril Ramaphosa avait fait de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité nationale, notamment à l'occasion du sommet du G20. Depuis, pourtant, les associations et les victimes dénoncent l'absence de changement concret sur le terrain. Cette nouvelle série de féminicides vient raviver les critiques dans la nation arc-en-ciel.