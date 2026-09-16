Tunisie: Ligue 1 - Mise à jour de la 3e Journée - CSS - Trouver son élan...

Jusque-là, les Sfaxiens ne sont pas parvenus à convaincre une bonne frange de leurs supporters. La nette victoire remportée dimanche dernier devant Shooting Stars Sports Club, doublée d'une qualification au deuxième tour de la Coupe de la CAF, pourrait constituer le véritable démarrage de la saison.

Nabil Kouki ne fait pas l'exception. Comme bon nombre de ses collègues, il est sous les feux des critiques alors que la saison vient à peine de commencer. Pourtant, ses résultats, à défaut d'être brillants, ne sont pas si mauvais. Il est allé tenir en échec le Stade Tunisien en match d'ouverture avant de s'imposer à domicile face à l'ESZ. En Coupe de la CAF, même s'il a perdu à l'aller en déplacement au Nigeria, une courte défaite du reste, il s'est rattrapé au match retour. Une nette victoire sur le score de deux buts à zéro, doublée d'une qualification au deuxième tour préliminaire.

En somme, l'entame de la saison de l'équipe est plutôt acceptable et Nabil Kouki a besoin de temps pour tout mettre en place. Par ailleurs, la mini-trêve du championnat est venue à point nommé pour qu'il apporte les correctifs nécessaires au vu des défaillances enregistrées lors des premiers matchs de la saison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais avant d'aborder la trêve, le coach sfaxien a encore deux matchs en retard à disputer en championnat : cet après-midi en déplacement à Ben Guerdane pour le compte de la 3e journée et dimanche prochain au Mhiri où il accueillera le CAB pour le compte de la 4e journée. Pour attaquer la trêve l'esprit tranquille, il vaut mieux rester sur sa lancée en alliant manière et résultat lors des deux matchs en retard du championnat afin de trouver l'élan tant souhaité.

Les nouvelles recrues ajoutées à la liste africaine

Si le CSS, comme la majorité des équipes tunisiennes, n'a pas encore trouvé ses marques, c'est que l'effectif n'est pas encore définitif et de nouvelles têtes peuvent débarquer d'ici le 20 septembre, date de la clôture du mercato estival.

Par ailleurs, les trois nouvelles recrues, Louay Trayi, Jacques Mbé et Walid Dhouib, viennent d'être ajoutées à la liste africaine et seront, de surcroît, qualifiés pour le deuxième tour préliminaire face à la formation ivoirienne AFAmadou Diallo.

En attendant que les nouveaux venus gagnent en temps de compétition, Nabil Kouki peut compter entre autres sur Iyad Belwafi et Youssef Habchia, les artisans de la qualification au deuxième tour de la Coupe de la CAF.

Le programme

Aujourd'hui

A Ben Guerdane

US Ben Guerdane-CS Sfaxien arb : Seif Ouertani (VAR : Hamza Jaied)

A Djerba Midoun

ES Zarzis-US Monastir arb : Sofiène Ouertatani (VAR : Fraj Abdellaoui)

Demain

Au Bardo

Stade Tunisien-Club Africain arb : Haythem Trabelsi (VAR : David Smajc/Slovénie)

Coup d'envoi à 16h00