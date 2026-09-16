Tunisie: La liste des Aigles de Carthage dévoilée ce vendredi

Le sélectionneur national Mouine Chaabani dévoilera, ce vendredi, la liste des joueurs retenus pour réintégrer l'équipe nationale.

Cette annonce marque une étape décisive dans la préparation des éliminatoires, alors que le staff technique affine ses choix logistiques et tactiques. Les supporters et observateurs du ballon rond national attendent avec attention la publication des noms qui composeront l'effectif, oscillant entre cadres incontournables évoluant en Europe, figures du championnat local et éventuelles nouvelles convocations visant à insuffler de la fraîcheur au groupe.

La liste officielle sera communiquée via les canaux institutionnels de la fédération.