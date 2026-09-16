Tunisie: Imed Guida reçoit le Prix Khaled Khalifa du roman

TUNIS — L'écrivain tunisien Imed Guida a remporté le Prix Khaled Khalifa du roman lors sa 2e édition pour son oeuvre "Al Monsarimoun" (Les disparus), a confirmé une source du Secrétariat général du Prix dans une déclaration à l'agence TAP.

Ce prix de 1000 dollars américains est attribué aux romanciers pour leur première oeuvre. La cérémonie d'hommage aura lieu du vainqueur aura lieu le mercredi 30 septembre 2026, à l'occasion de la commémoration de la disparition du romancier syrien Khaled Khalifa (1964-2023).

Imed Guida, journaliste freelance, traducteur et chercheur en sciences de l'information et de la communication, qui écrit sur les questions culturelles, sociales et politiques, a affirmé dans une déclaration à l'Agence TAP que l'idée d'écrire ce roman a germé dès 2012, avant qu'il ne commence réellement à l'écrire en juillet 2018 pour s'étendre jusqu'au début de l'année 2026.

Dans ce roman, la fiction croise la réalité à travers la confrontation du héros face à la stagnation post-révolutionnaire, l'effondrement de la vie et des institutions, la désintégration du système des valeurs, l'état d'aliénation humaine, ainsi que les questions de la liberté, tout en suivant les élans d'amour et de compassion humaine pour compenser la rareté du réel.

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Guida a ajouté qu'il a rencontré des obstacles pour publier ce roman, se considérant comme un romancier émergent faisant ses premiers pas dans l'écriture de genre littéraire, et qu'il est difficile de trouver une maison d'édition qui croie en son projet, d'autant plus qu'il a travaillé quatre ans dans une maison d'édition et une chaîne de librairies, connaissant ainsi les règles d'acceptation de publication des romans. Cela l'a poussé à participer à plusieurs concours, dont le dernier en date est le prix Khaled Khalifa du roman, exprimant sa joie d'être couronné par ce prix et estimant que la publication de cette oeuvre constitue une "reconnaissance symbolique".

Guida a livré ce qu'a vécu sa famille après la révolution, sous forme de récits, en plus de son observation des phénomènes vécus par la Tunisie tels que les manifestations et les actes terroristes, a été le moteur de l'écriture de ce roman, l'écriture fictionnelle luttant par la suite pour l'emporter sur la réalité.

"Al-Monsarimoun" a été sélectionné dans la shortlist parmi cinq romans à savoir « Les exilés proches » par Ibrahim Adnan Yassin (Liban), « M.T.A. » par l'auteur irakien Omar Al Azzawi (Irak), « Sang lavé » par Medhat Saleh (Égypte), « À bâtir sur la terre » par Mai Mahmoud Mohammed (Syrie).

Pour rappel, le roman vainqueur du prix l'année dernière lors de sa première édition, à savoir "Antha Faras Al-Nabi" de la romancière syrienne Manahel Al-Sahawi, sera publié prochainement par une maison d'édition en Égypte.

Le prix a été créé à l'initiative des amis du défunt romancier Khaled Khalifa pour perpétuer son nom et son héritage romanesque, en tant que l'un des plus éminents romanciers qui ont inspiré les lecteurs et les jeunes écrivains et consacré des valeurs civilisationnelles en affrontant l'injustice et en dévoilant ses formes.

Le prix vise à honorer et à soutenir les romanciers qui incarnent l'esprit d'innovation, la liberté d'expression et la profondeur culturelle, représentant la quintessence des valeurs morales et cognitives que Khaled Khalifa a défendues tout au long de son parcours.