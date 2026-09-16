Soudan: Annonce de l'ouverture de l'inscription pour l'admission aux institutions d'enseignement supérieur pour l'année 2026-2027

16 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La Direction Générale de l'Admission, de l'évaluation et de la documentation des certificats au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de l'inscription pour l'admission aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, gouvernementaux et non gouvernementaux, pour l'année universitaire 2026-2027.

La Direction Générale de l'admission a précisé que l'inscription sera ouverte à partir de demain, Jeudi 17 Septembre 2026, jusqu'au Samedi 26 Septembre 2026, conformément aux règles et aux dispositions annoncées.

Elle a indiqué que l'inscription à cette étape est limitée aux étudiants Soudanais ayant obtenu le certificat secondaire Soudanais ou son équivalent des certificats Arabes et étrangers pour l'année 2026, en soulignant que l'inscription s'effectue électroniquement via son site Internet (admission.gov.sd).

Quant aux titulaires des certificats Arabes et étrangers qui n'ont pas pu compléter les procédures de correspondance de leurs certificats, l'administration a appelé les étudiants concernés à se présenter de façon urgente pour finaliser les procédures de correspondance et obtenir le numéro de référence qualifié pour l'inscription aux établissements d'enseignement supérieur.

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