Sénégal: Investissement agro-industriel de Bambali - Sadio Mané lance son projet SM10 Agro le 19 septembre prochain

16 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

L'international sénégalais Sadio Mané, promoteur du Projet SM10 Agro, donnera le coup d'envoi à un investissement agro-industriel majeur dans son village natal de Bambali.

Selon un communiqué de presse, ce sera à l'occasion de la cérémonie officielle de pose de la première pierre du projet, prévue le samedi 19 septembre 2026 à 11h à Kountoubou , dans la commune de Bambali, région de Sédhiou. À travers SM10 Agro, filiale agro-industrielle de SM10 Sénégal, renseigne la même source, Sadio Mané porte un projet d'envergure destiné à faire de Bambali un pôle de production, de transformation et d'exportation de la mangue.

Avec un investissement estimé à près de 11,7 milliards de FCFA, le projet prévoit notamment : une station de traitement d'une capacité de 8 500 tonnes de mangues par an ; trois unités de transformation dédiées à la production de pulpe, de mangue séchée et de beurre de mangue ; une plantation progressive de 500 hectares de manguiers Kent ; un centre de formation ; un centre de recherche et développement ; des infrastructures d'accompagnement pour les travailleurs ; la création, à terme, de plus de 1 000 emplois directs.

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À travers SM10 Agro, explique-t-on, l'international sénégalais entend participer à la transformation du potentiel agricole de la Casamance, notamment en renforçant les capacités de traitement et de transformation de la mangue, en réduisant les pertes post-récolte et en favorisant la création d'emplois pour les jeunes et les femmes.

Le projet ambitionne également de développer des débouchés sur les marchés local, africain, européen et moyen-oriental. La cérémonie de pose de la première pierre réunira des autorités nationales et territoriales, des partenaires institutionnels, des acteurs du secteur agricole et agro-industriel, des investisseurs ainsi que les communautés locales.

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