Sénégal: Investissement agro-industriel de Bambali - Sadio Mané lance son projet SM10 Agro le 19 septembre prochain

L'international sénégalais Sadio Mané, promoteur du Projet SM10 Agro, donnera le coup d'envoi à un investissement agro-industriel majeur dans son village natal de Bambali.

Selon un communiqué de presse, ce sera à l'occasion de la cérémonie officielle de pose de la première pierre du projet, prévue le samedi 19 septembre 2026 à 11h à Kountoubou , dans la commune de Bambali, région de Sédhiou. À travers SM10 Agro, filiale agro-industrielle de SM10 Sénégal, renseigne la même source, Sadio Mané porte un projet d'envergure destiné à faire de Bambali un pôle de production, de transformation et d'exportation de la mangue.

Avec un investissement estimé à près de 11,7 milliards de FCFA, le projet prévoit notamment : une station de traitement d'une capacité de 8 500 tonnes de mangues par an ; trois unités de transformation dédiées à la production de pulpe, de mangue séchée et de beurre de mangue ; une plantation progressive de 500 hectares de manguiers Kent ; un centre de formation ; un centre de recherche et développement ; des infrastructures d'accompagnement pour les travailleurs ; la création, à terme, de plus de 1 000 emplois directs.

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À travers SM10 Agro, explique-t-on, l'international sénégalais entend participer à la transformation du potentiel agricole de la Casamance, notamment en renforçant les capacités de traitement et de transformation de la mangue, en réduisant les pertes post-récolte et en favorisant la création d'emplois pour les jeunes et les femmes.

Le projet ambitionne également de développer des débouchés sur les marchés local, africain, européen et moyen-oriental. La cérémonie de pose de la première pierre réunira des autorités nationales et territoriales, des partenaires institutionnels, des acteurs du secteur agricole et agro-industriel, des investisseurs ainsi que les communautés locales.