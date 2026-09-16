Tunisie: Après avoir changé de nationalité sportive - Le nageur Rami Rahmouni représentera l'Arabie Saoudite aux Jeux asiatiques de Nagoya

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération Saoudienne de Natation a officialisé la participation du nageur tunisien Rami Rahmouni aux prochains Jeux asiatiques, qui se tiendront à Nagoya (Japon) du 19 septembre au 4 octobre 2026.

Dans une publication diffusée sur son compte Instagram officiel, l'instance saoudienne a dévoilé la liste des sept nageurs retenus pour composer sa sélection nationale. Parmi eux figure le jeune Rahmouni, dont le changement de nationalité sportive est désormais entériné.

Né le 1er janvier 2009, Rami Rahmouni est considéré comme l'un des grands espoirs de la discipline. Le jeune prodige s'était particulièrement illustré lors des Championnats d'Afrique juniors à l'Île Maurice en décembre 2023, en décrochant trois médailles d'or (400 m, 800 m et 1500 m nage libre) ainsi qu'une médaille de bronze sur le 200 m nage libre. Il avait également décroché le titre aux Jeux arabes d'Oran en 2023 sur le 1500 m nage libre.

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