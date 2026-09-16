Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souhaite bonne chance aux élèves à l'occasion de la rentrée scolaire

16 Septembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs voeux aux étudiants de toute l'Éthiopie à l'occasion de la rentrée universitaire 2019, les exhortant à viser l'excellence et à contribuer à façonner l'avenir du pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré : « Notre jeune génération est la plus grande richesse de l'Éthiopie », ajoutant : « À l'aube de l'année universitaire 2019, j'encourage chaque étudiant à apprendre avec curiosité, à viser l'excellence et à développer les compétences nécessaires pour façonner l'avenir de notre nation. »

Il a précisé qu'une grande partie de ce qui se construit aujourd'hui est destinée « aux générations futures », soulignant que les élèves, en tant que « bénéficiaires et gardiens de cet avenir », ont un rôle essentiel à jouer pour « perpétuer le fier héritage civilisationnel » de l'Éthiopie.

Il a également rendu hommage aux enseignants, affirmant que leur dévouement est « essentiel pour former une génération compétente et sûre d'elle ».

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« Continuez à inspirer nos élèves, à cultiver leur potentiel et à leur transmettre les connaissances et les valeurs qui leur permettront de s'épanouir », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également souhaité à tous les acteurs du secteur de l'éducation « une année scolaire couronnée de succès et enrichissante ».

Lire l'article original sur ENA.

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