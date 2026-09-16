Afrique de l'Est: L'IGAD appelle à des investissements coordonnés pour mettre en place des systèmes alimentaires régionaux résilients

Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a appelé à des investissements coordonnés et à grande échelle afin de renforcer la résilience des systèmes alimentaires dans toute la Corne de l'Afrique.

Cet appel a été lancé lors de l'ouverture de la réunion de validation finale par les experts et d'approbation ministérielle du Plan régional d'investissement dans les systèmes agroalimentaires de l'IGAD (RASIP) 2026-2035, qui s'est ouverte aujourd'hui.

S'exprimant à cette occasion, Senait Regassa, coordinatrice du projet du programme de résilience des systèmes alimentaires de l'IGAD, a déclaré que le Plan régional d'investissement dans les systèmes agroalimentaires de l'IGAD (RASIP) 2026-2035 était conçu pour traduire les engagements continentaux et régionaux en actions concrètes.

Selon elle, le plan d'investissement dans les systèmes agroalimentaires régionaux relie l'agriculture, l'environnement, le commerce et la résilience au sein d'un cadre cohérent visant à garantir la sécurité alimentaire, la croissance économique et la stabilité sociale.

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Elle a souligné que l'insécurité alimentaire dans la région de l'IGAD est due à des défis multiples et interdépendants, notamment les chocs climatiques, les conflits, la volatilité économique et les faiblesses structurelles des systèmes alimentaires.

Le RASIP 2026-2035 vise à adopter une approche plus intégrée des systèmes alimentaires en associant la production agricole durable au commerce, à l'investissement, à la nutrition, à la résilience climatique, à la gouvernance et à la recherche.

La réunion examine également la politique régionale de l'IGAD en matière de semences et son cadre réglementaire, qui ont pour objectif de renforcer la coopération régionale sur les systèmes semenciers et d'améliorer l'accès à des variétés de semences de qualité adaptées aux défis liés au climat et aux ravageurs.

Ce cadre devrait favoriser la coopération entre les gouvernements, les agriculteurs, les acteurs du secteur privé et les partenaires techniques et de développement, contribuant ainsi à accroître la productivité agricole et la sécurité alimentaire dans toute la région.

Le conseiller du ministre de l'Agriculture, Zena Habtewold, a déclaré que le plan d'investissement régional intervenait à un moment critique, alors que les pays de la région continuent de faire face à l'insécurité alimentaire dans un contexte de sécheresses récurrentes, d'inondations et d'autres pressions.

« Le plan régional d'investissement dans les systèmes agricoles intervient à un moment charnière, s'inscrivant dans la droite ligne de la stratégie et du plan d'action de la Déclaration de Kampala », a-t-il ajouté.

Il a mis en avant le potentiel des ressources agricoles et de la population jeune de la région, soulignant la nécessité de transformer ces atouts en investissements concrets et en une amélioration des moyens de subsistance.

Le conseiller a cité l'expérience de l'Éthiopie dans des domaines tels que la production de blé irrigué, les variétés de semences améliorées et l'agriculture en grappes comme exemples d'efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

L'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, qui combine la restauration des paysages, l'agroforesterie, la conservation des sols et le développement des vergers, montre également comment la productivité agricole et la restauration de l'environnement peuvent être menées de front.

Au cours de cette session de trois jours, les participants examineront les priorités d'investissement, le cadre de résultats et les modalités de mise en oeuvre du RASIP 2026-2035 avant son adoption au niveau ministériel.

Cette réunion a rassemblé des experts, des décideurs politiques, des représentants des États membres de l'IGAD et des partenaires de développement afin d'examiner les priorités régionales et de renforcer les cadres politiques et d'investissement en vue de systèmes agroalimentaires plus résilients.

Elle s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par l'IGAD pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires régionaux, améliorer la préparation aux chocs et promouvoir la coordination des investissements et des mesures politiques entre les États membres.