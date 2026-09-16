Afrique de l'Est: Les États membres de l'IGAD sont exhortés à assurer l'avenir du bloc face à des défis croissants

Addis Ababa — Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a exhorté les États membres à s'impliquer davantage et à renforcer leur appropriation du bloc régional, soulignant que l'avenir de l'organisation dépendait d'un engagement politique et financier durable.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la 74e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD, le secrétaire exécutif a tout d'abord remercié les États membres de l'IGAD pour le soutien politique et diplomatique qui permet à l'organisation de fonctionner, soulignant que les contributions financières versées par les États sont essentielles pour qu'un secrétariat de l'envergure de celui de l'IGAD puisse mener à bien son mandat.

M. Workneh a déclaré que cette réunion intervenait alors que l'IGAD revenait au berceau de sa conviction fondatrice, à savoir que les défis de la région ne pouvaient être relevés que par une action collective.

Il a qualifié la session d'aujourd'hui d'extraordinaire, soulignant que le retour du Soudan était le signe d'un renouveau de l'intégrité de l'organisation.

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Le secrétaire exécutif a souhaité la bienvenue au Soudan, qualifiant le rétablissement de son statut de membre à part entière en février de « retour au sein de la famille de l'IGAD ». L'IGAD a rouvert sa mission à Khartoum en juillet, la présentant comme un lien permanent entre l'IGAD et le gouvernement et le peuple soudanais.

Selon le secrétaire exécutif, l'IGAD se réunit à un moment difficile, non seulement en raison de la situation interne des États membres, mais aussi parce que des conflits au-delà de la région affectent désormais les ports, l'approvisionnement en carburant, les marchés céréaliers et les budgets humanitaires.

Il a indiqué que près de 49 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, tandis que plus de 19 millions sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Le Soudan, a ajouté Workneh, reste l'épicentre de l'une des situations d'urgence les plus graves au monde, et il a évoqué les changements de contrôle dans la région de la mer Rouge pour souligner à quel point l'évolution de la situation régionale peut rapidement avoir des répercussions sur les moyens de subsistance.

Malgré ces défis, il a indiqué qu'au cours du premier semestre, 77 % des domaines prioritaires de l'IGAD étaient en bonne voie.

Le secrétaire exécutif a mis en avant les résultats obtenus, notamment les outils d'aide à la décision, la haute disponibilité d'un système régional d'information sur les eaux souterraines, les améliorations apportées à l'indice de couverture sanitaire universelle, ainsi que les cadres d'action anticipative mis en place dans quatre des sept États membres de l'IGAD.

Il a félicité Djibouti, l'Éthiopie et l'Ouganda pour leurs élections nationales organisées sous l'observation de l'IGAD, et s'est dit confiant quant aux préparatifs du Soudan du Sud en vue des élections prévues en décembre.

Le secrétaire exécutif a également évoqué le 40e anniversaire de l'IGAD et l'entrée en vigueur du nouveau traité de l'IGAD, soulignant que cinq des sept États membres l'avaient ratifié.

Selon lui, les mécanismes de coopération fonctionnent, mais il a souligné que ce qu'il fallait, c'était du « carburant », c'est-à-dire un engagement plus fort et des ressources prévisibles.

M. Workneh a demandé au Conseil de prendre trois mesures : stabiliser dès maintenant les opérations essentielles, régler les arriérés historiques de manière ordonnée et mettre en place un cadre de financement conçu pour prévenir les crises de financement récurrentes.

De plus, il a souligné que l'IGAD devait également se préparer à la saison d'El Niño qui s'annonce avant que les eaux de crue ne montent, appelant à une initiative historique visant à positionner la région en tant qu'acteur plutôt que simple sujet à l'ère de l'intelligence artificielle.

Les peuples de la région ont fait preuve de résilience, mais ce qu'ils attendent de l'IGAD, c'est de la détermination, a souligné le secrétaire exécutif, exhortant les ministres à veiller à ce que la session extraordinaire débouche sur des décisions concrètes.