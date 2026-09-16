Tunisie: Ben Arous - Journée d'inscription régionale au programme féminin « Raidet »

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a organisé ce mercredi 16 septembre 2026 une journée régionale dédiée à la vulgarisation du programme national d'entrepreneuriat féminin et d'investissement « Raidet ». Et ce, au Centre informatique dédié à l'enfant de Ben Arous. Cette initiative vise à présenter les mécanismes de ce dispositif public et tend à guider les femmes ainsi que les jeunes filles de la région dans leurs procédures d'enregistrement sur la plateforme numérique officielle.

Pour l'occasion, Wissal Zéhi, directrice du Centre informatique précité, a précisé que l'organisation de cet événement s'inscrit dans une logique de proximité qui vise à familiariser la gent féminine avec les différentes composantes du projet Raidet. L'intervenante a souligné que le choix de cette structure d'accueil permet d'offrir un guichet d'assistance concret, particulièrement adapté aux candidates qui ne disposent pas d'un ordinateur personnel ou d'un accès internet à leur domicile. « Les équipes du centre assurent l'accompagnement individuel des postulantes pour exécuter l'ensemble des formalités de saisie requises, fluidifiant ainsi leur intégration administrative », a-t-elle noté.

La responsable a conclu en rappelant que le programme « Raidet » a pour principal objectif d'encourager la création de projets privés et de dynamiser l'action entrepreneuriale des femmes. « Ce soutien structurel tend à renforcer l'autonomisation économique de la population féminine tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'investissement. Et ce, pour leur garantir une indépendance financière et un encadrement pratique et indispensable pour le lancement des nouvelles entreprises de la région en toute sécurité ».