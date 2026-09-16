Tunisie: Transition écologique - Le ministre Habib Abid annonce un plan de modernisation du parc de climatisation d'ici 2030

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie affiche des ambitions claires en matière de transition énergétique. Et ce, notamment, à travers le déploiement d'une feuille de route industrielle pour restructurer le secteur du froid de surface.

Dans ce cadre, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a annoncé ce mercredi 16 septembre 2026, l'engagement du pays dans une réduction progressive de l'utilisation des fluides frigorigènes ainsi que l'interdiction définitive de l'importation des gaz de climatisation polluants à l'orée de l'an 2045.

Intervenant en marge d'une conférence nationale célébrant la Journée mondiale de protection de la couche d'ozone, le ministre a valorisé la promotion d'une nouvelle génération d'appareils domestiques performants capables de générer une économie d'énergie immédiate de 15 %.

Il a laissé entendre que cette dynamique technique vise à atténuer la charge sur le réseau électrique national à l'horizon 2030. De fait, les prévisions de la direction tablent, à titre d'exemple, sur le remplacement et la réduction de l'usage de 600 000 climatiseurs obsolètes sur un parc global qui comptabilise actuellement 4 millions d'unités fonctionnelles à l'échelle nationale.

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Selon ce plan d'action, la mise aux normes environnementale devrait s'accompagner d'un renforcement des compétences et des techniciens. Une consolidation qui s'avère indispensable pour éliminer les substances à fort potentiel de réchauffement et par ricochet, garantir l'indépendance énergétique de la Tunisie.

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