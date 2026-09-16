Tunisie: Transition écologique - Le ministre Habib Abid annonce un plan de modernisation du parc de climatisation d'ici 2030

La Tunisie affiche des ambitions claires en matière de transition énergétique. Et ce, notamment, à travers le déploiement d'une feuille de route industrielle pour restructurer le secteur du froid de surface.

Dans ce cadre, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a annoncé ce mercredi 16 septembre 2026, l'engagement du pays dans une réduction progressive de l'utilisation des fluides frigorigènes ainsi que l'interdiction définitive de l'importation des gaz de climatisation polluants à l'orée de l'an 2045.

Intervenant en marge d'une conférence nationale célébrant la Journée mondiale de protection de la couche d'ozone, le ministre a valorisé la promotion d'une nouvelle génération d'appareils domestiques performants capables de générer une économie d'énergie immédiate de 15 %.

Il a laissé entendre que cette dynamique technique vise à atténuer la charge sur le réseau électrique national à l'horizon 2030. De fait, les prévisions de la direction tablent, à titre d'exemple, sur le remplacement et la réduction de l'usage de 600 000 climatiseurs obsolètes sur un parc global qui comptabilise actuellement 4 millions d'unités fonctionnelles à l'échelle nationale.

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Selon ce plan d'action, la mise aux normes environnementale devrait s'accompagner d'un renforcement des compétences et des techniciens. Une consolidation qui s'avère indispensable pour éliminer les substances à fort potentiel de réchauffement et par ricochet, garantir l'indépendance énergétique de la Tunisie.