Ile Maurice: Nita Deerpalsing lance Lavwa Lavenir

Nita Deerpalsing, ancienne députée du Parti travailliste, a officialisé aujourd'hui, mercredi 16 septembre, la création de son nouveau parti politique, Lavwa Lavenir, lors d'un lancement organisé à l'auditorium de la Maeva Tower, à Ébène.

Elle y a présenté le manifeste fondateur du mouvement, intitulé Reconquérir notre avenir par la détermination et l'action d'aujourd'hui. Le document s'articule autour de huit axes prioritaires, parmi lesquels le leadership, l'intégrité des institutions, la prospérité partagée, l'épanouissement humain et l'autonomie de la jeunesse.

Sur le plan des réformes institutionnelles, Lavwa Lavenir propose de limiter le mandat du Premier ministre à deux mandats consécutifs et celui des députés à trois. Le parti suggère également de ramener le nombre de ministères à 15.

Avec ce lancement, Nita Deerpalsing se positionne comme une nouvelle voix sur l'échiquier politique.