Ile Maurice: Et si les révisions devenaient plus faciles ?

Tes examens approchent et tu ne sais pas par où commencer ? Entre les cahiers, les exercices et les leçons à apprendre, les révisions peuvent parfois sembler difficiles. Pourtant, avec quelques bonnes habitudes, il est possible de travailler plus sereinement. On t'explique.

Plutôt que d'attendre la veille, pourquoi ne pas commencer un peu chaque jour ? Prépare ton petit planning et choisis la matière que tu veux revoir. Tu peux commencer par une leçon que tu trouves difficile, puis passer à une autre. Pas besoin de rester des heures devant tes cahiers. Une séance bien organisée peut être plus utile qu'une longue journée de révisions.

Et si tu testais une autre façon d'apprendre ? Après avoir lu une leçon, ferme ton cahier et essaie de l'expliquer avec tes propres mots. Tu peux aussi écrire quelques questions et y répondre sans regarder les réponses. Encore mieux, demande à quelqu'un de te faire réciter. Tu verras rapidement ce que tu connais déjà et ce que tu dois encore revoir.

Pendant ce temps, ton téléphone peut attendre. Les messages, les jeux et les vidéos risquent de détourner ton attention. Installe-toi dans un endroit calme et accorde-toi quelques pauses pour bouger ou simplement souffler.

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Et dans ton assiette ?

Pour rester attentif, ton cerveau a lui aussi besoin d'énergie. Pense à boire régulièrement de l'eau et à ne pas sauter les repas. Au menu, tu peux retrouver des fruits, des légumes, des oeufs, du poisson, des légumineuses, des céréales complètes, du yaourt ou encore des noix et des amandes. Pas besoin d'un aliment miracle pour réussir tes révisions. Le plus important est de manger varié et de rester bien hydraté.

Après avoir travaillé, place au repos. Une bonne nuit de sommeil aide ton cerveau à récupérer et à retenir ce que tu as appris. Alors, plutôt que de réviser jusqu'à très tard la veille d'un examen, prépare-toi à l'avance et laisse aussi du temps au sommeil.

Le savais-tu?

Les amandes sont de petites graines pleines de bonnes choses. Elles contiennent des protéines, des fibres, du magnésium et de la vitamine E. Le magnésium aide notamment au bon fonctionnement du cerveau et des nerfs. Les protéines, elles, sont importantes pour la croissance et les fibres peuvent aider à ne pas avoir faim trop vite. Les amandes peuvent donc être une bonne petite collation pendant une journée de révision. Tu peux, par exemple, en manger quelques-unes avec un fruit et boire un verre de lait.