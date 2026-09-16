Ile Maurice: Les coopératives appelées à produire davantage

Avec 15 113 tonnes de sucre produites sous le label Fairtrade durant la récolte 2025, les 21 Cooperative Credit Societies (CCS) certifiées à Maurice restent loin de la demande potentielle, estimée à environ 35 000 tonnes. Pour réduire cet écart, 44 représentants de 30 sociétés ont participé à une formation les 1er, 3 et 8 septembre au Farmers Service Corporation, à Saint-Pierre.

Organisées par le ministère de l'Industrie, des PME et des Coopératives, en collaboration avec le Mauritius Sugar Syndicate, la Mauritius Cane Industry Authority, Fairtrade Africa et le National Cooperative College, ces sessions s'adressaient aux sociétés déjà certifiées comme à celles souhaitant obtenir le label. Il s'agissait de renforcer leurs connaissances sur les exigences du Fairtrade et de les préparer aux conditions nécessaires pour obtenir ou maintenir la certification.

Les participants ont notamment abordé les normes Fairtrade, les exigences de la Cooperatives Act 2016, les procédures comptables ainsi que les principes de démocratie et de transparence. Les conditions de travail, les droits des travailleurs et les pratiques environnementales ont également été abordés, notamment les règles à respecter pour une utilisation sûre des herbicides et des pulvérisateurs.

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L'intérêt pour les sociétés certifiées tient aussi à la prime Fairtrade. Pour chaque tonne de sucre vendue, elles reçoivent 60 dollars américains, destinés à financer des projets au bénéfice de leurs membres. Cette prime peut servir à la mécanisation, à la formation, au transport de la canne ou encore à l'achat d'intrants à prix réduit.