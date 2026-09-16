Ile Maurice: Le privé entre en scène

Le dossier des Urban Terminals revient sur la table. Cinq sites sont concernés par cette relance à Quatre-Bornes, Rose-Hill, Vacoas, Curepipe et à l'Immigration Square, à Port-Louis. Mais le modèle de la Place Victoria ne devrait pas être reconduit. Le gouvernement entend revoir le concept et accorder davantage de place au secteur privé, notamment pour la conception et le financement des projets.

Les premières consultations ont déjà commencé. En juillet et août, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a réuni des maires et conseillers municipaux, des représentants de plusieurs ministères ainsi que des parlementaires des cinq villes. Les participants ont été invités à formuler des propositions sur les infrastructures susceptibles d'être développées sur les différents sites. Ces suggestions sont attendues dans les prochaines semaines.

Le principe envisagé consiste à mettre des terrains publics à la disposition de promoteurs. Ces derniers devront ensuite soumettre leurs concepts et prendre en charge le financement de leur réalisation. Le gouvernement prévoit, dans un second temps, de lancer des Requests for proposals auprès d'entreprises locales et internationales.

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Les cinq dossiers ne sont toutefois pas au même stade. À Quatre-Bornes, RBRB avait présenté son projet en juillet 2025. Le promoteur doit encore obtenir plusieurs autorisations, notamment un Building and land use permit auprès de la municipalité. Un Project Steering Committee a été constitué pour l'accompagner dans ses démarches auprès des différentes autorités.

À Port-Louis, le projet de l'Immigration Square devra composer avec une contrainte liée à son emplacement. Le site se trouve à proximité de l'Aapravasi Ghat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des démarches auprès des autorités compétentes seront donc nécessaires avant que le dossier puisse avancer.

À Rose-Hill, Vacoas et Curepipe, le contenu des futurs terminaux reste encore à préciser. Les consultations engagées doivent permettre de définir les besoins de chaque ville et les infrastructures susceptibles d'y être développées. Le gouvernement examinera ensuite ces propositions avec celles du secteur privé avant de déterminer les projets qui pourront être retenus.