Ile Maurice: Rue Ste-Thérèse - La mairie dément tout projet de changement de nom

Une rumeur relayée ces derniers jours sur les réseaux sociaux a semé le doute à Curepipe : la rue Ste-Thérèse allait-elle être rebaptisée ? La municipalité met fin aux spéculations. Si une demande officielle a bien été soumise, elle a été rejetée par le conseil municipal.

L'inquiétude était palpable chez plusieurs habitants de Curepipe. Au coeur des interrogations : une information selon laquelle le conseil municipal envisagerait de changer le nom de la rue Sainte-Thérèse, artère emblématique de la ville. Face à la polémique naissante, la maire, Tashyana Latchmana Pillay Kuppadu, apporte une clarification sans équivoque. «Oui, une demande officielle a été reçue par le conseil municipal de la part d'une association/ONG de Curepipe proposant de changer le nom de la rue Sainte-Thérèse», confirme-t-elle sur la page Facebook People of Curepipe. Mais elle précise aussitôt que la proposition a été examinée par les élus avant d'être rejetée.

«Le conseil n'a pas approuvé cette proposition. Il n'existe donc actuellement aucune décision visant à changer le nom de la rue Sainte-Thérèse», insiste la maire. Cette mise au point intervient alors que de nombreux citoyens réclamaient davantage de transparence sur un sujet touchant directement au patrimoine de la ville. Pour la maire de la Ville lumière, le nom des rues ne peut être modifié à la légère.

«En tant que maire, je crois en la transparence et au respect de l'histoire et du patrimoine de Curepipe ainsi que de ses citoyens. C'est également la position de nos conseillers municipaux», affirme-t-elle. La municipalité entend ainsi rassurer les habitants : aucun changement de nom n'est à l'ordre du jour.

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Les bâtiments délabrés également dans le viseur

Au-delà de cette polémique, un autre dossier préoccupe les Curepipiens : l'état de plusieurs bâtiments abandonnés ou délabrés qui ternissent le paysage urbain. Selon la maire, cette problématique est déjà prise en charge. Des avis ont été émis aux propriétaires concernés afin qu'ils prennent les mesures nécessaires. Toutefois, certains cas demeurent bloqués en raison de procédures judiciaires en cours.

Par ailleurs, la municipalité prévoit de réunir prochainement les principaux opérateurs de la ville afin d'élaborer un plan de rénovation du centre-ville. Deux sites stratégiques figurent parmi les priorités : le marché de Curepipe et la gare du Sud, qui feront l'objet d'un projet de revitalisation. Les restrictions actuelles d'eau compliquent toutefois le lancement immédiat des opérations de nettoyage. La mairie indique être à la recherche de solutions pour permettre le démarrage des travaux dans les meilleurs délais.

Avec son slogan «Curepipe, Ville lumière», la municipalité affirme vouloir poursuivre la transformation de la ville «étape par étape», tout en conciliant préservation du patrimoine et renouveau urbain.