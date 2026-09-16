Ile Maurice: Un ex-limier de Scotland Yard à la tête de la National Crime Agency

Alors que le projet de loi relatif à la création d'une National Crime Agency (NCA) se fraye laborieusement un chemin, en raison de sa complexité juridique et du calendrier parlementaire, le gouvernement a déjà interviewé et identifié le prochain directeur de la NCA. L'entretien a été mené il y a quelques jours par le Premier ministre en personne, Navin Ramgoolam, l'Attorney General, Gavin Glover, ainsi que le Secretary to Cabinet and Head of the Civil Service, Suresh Seeballuck, et la Secretary for Home Affairs, Doreen Fong Weng-Poorun.

Aucune communication n'est prévue à ce stade, dans l'attente que le NCA Bill franchisse l'étape parlementaire, notamment l'amendement constitutionnel requis pour garantir la security of tenure de la personne appelée à prendre la tête de la NCA. Selon nos informations, le candidat choisi par le gouvernement, après plusieurs recommandations internationales, est un ancien dirigeant de Scotland Yard, qui connaît la situation à Maurice et travaille désormais sous contrat, entre autres, pour Scotland Yard, mais également pour certains pays et gouvernements, dont la Grèce.

Il sera en poste à Maurice pour une période de cinq ans et sera notamment appelé, pendant son mandat, à former son futur successeur mauricien. La réforme en profondeur proposée par le gouvernement prévoit notamment l'abrogation de la Financial Crimes Commission Act et l'adoption d'un nouveau cadre juridique pour les enquêtes criminelles, la récupération des avoirs et la lutte contre la criminalité organisée.

Les textes de loi appelés à être revus comprennent notamment le Financial Crime Bill, l'Asset Recovery and Unexplained Wealth Bill et le Criminal Justice (Offenders Assisting Investigations and Prosecutions) Bill.

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La FCC consolidée

Le *Constitution (Amendment) Billsera également présenté afin d'apporter les modifications constitutionnelles nécessaires à la mise en place de la nouvelle architecture institutionnelle. Selon le dispositif annoncé, la NCA pourra reprendre une enquête menée par la police lorsqu'elle relève de son champ de compétence. Elle aura également pour mission de recueillir et d'analyser des renseignements, de lutter contre les réseaux financiers liés au trafic et à la distribution de drogue, ainsi que de récupérer et de gérer les avoirs provenant d'activités criminelles.

Au niveau de l'Hôtel du gouvernement, l'on précise que la FCC sera absorbée par la NCA, qui deviendra son apex body, soit son instance faîtière. «La FCC sera consolidée dans la nouvelle architecture», indique-t-on, la NCA étant appelée à assurer une coordination plus large des enquêtes sur les crimes financiers et les formes graves de criminalité.

Ces changements interviendront alors que la police et les services de renseignement sont également appelés à connaître des changements majeurs (voir texte plus loin), avant l'avènement de la NCA. «Quelques positions stratégiques sont encore occupées par des partisans de l'ancien régime qui y ont été placés. Il faut remettre de l'ordre, de la discipline et enlever les branches pourries pour accueillir ces structures modernes», explique-t-on au bureau du Premier ministre (PMO).

Selon nos sources, il faut s'attendre à ce que v«le MSM tente de déstabiliser la FCC afin de détourner l'attention des enquêtes en cours sur plusieurs de ses membres, enquêtes qui sont en train d'être bouclées. L'appui de Scotland Yard va certainement déjouer les plans de ceux qui tentent de déstabiliser la FCC».*