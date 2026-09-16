Ile Maurice: Les préparatifs lancés, ONG Boon Hwee rencontre le ministre Pentiah

L'ancien brigadier-général des forces armées de Singapour et consultant international, Ong Boon Hwee, a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Raj Pentiah, le lundi 14 septembre, à son bureau à Port-Louis.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réintroduction du National Initiative for Civic Education (NICE) Pilot Programme 2026, sous l'égide du Bureau du Premier ministre. Ong Boon Hwee, qui avait conçu le concept NICE et accompagné sa mise en oeuvre en 2012, est actuellement à Maurice pour apporter son expertise à cette nouvelle phase du programme.

Un atelier de formation des responsables intitulé Train-the-Leaders et animé par Ong Boon Hwee et d'autres facilitateurs a démarré le 16 septembre et prend fin le 18 septembre. Cette formation vise à préparer les personnes-ressources du ministère de l'Éducation, du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que d'autres acteurs concernés, à accompagner la mise en oeuvre du programme pilote.

Prévu du 16 au 28 novembre, le programme NICE réunira 200 élèves de Grade 8 issus d'établissements secondaires publics et privés de l'ensemble de la République de Maurice.

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À travers cette initiative, les participants seront appelés à prendre part à des activités axées sur l'éducation civique et le développement de compétences favorisant leur engagement et leur participation à la vie de la société.