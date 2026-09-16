Afrique: Honorer l'héritage et préparer la relève

La 16e Convention internationale de la Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO) a pris fin le dimanche 13 septembre au Human Service Trust Sanskritik Kendra, à Calebasses. Organisée du 11 au 13 septembre, cette rencontre internationale a réuni des représentants de la diaspora indienne autour d'enjeux liés à la culture, la jeunesse, les échanges académiques et les opportunités économiques. Le haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Anurag Srivastava, a marqué la cérémonie de clôture et de remise des prix de sa présence.

Un moment particulier de cette dernière journée a été l'hommage à feu Dhundev Bauhadoor, fondateur de GOPIO Mauritius. Cette session spéciale a permis de rappeler son rôle dans la mise en place et le développement de l'organisation à Maurice, ainsi que l'importance de préserver l'héritage transmis par ceux qui ont oeuvré pour rapprocher les communautés de personnes d'origine indienne à travers le monde.

Lors de cette cérémonie, le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, a salué l'engagement de GOPIO Mauritius et de ses membres. Il a également rendu hommage aux personnes qui consacrent leur temps et leur énergie à faire vivre la culture, souvent dans l'ombre. «Votre contribution compte pour notre pays», a-t-il souligné, en remerciant le comité, les bénévoles, le Human Service Trust et les partenaires de la convention.

Le ministre a rappelé que l'histoire de la diaspora indienne à Maurice est intimement liée à celle du pays. Les générations précédentes ont préservé langues, croyances, traditions, chants et récits malgré les difficultés rencontrées. Pour Mahen Gondeea, cet héritage contribue aujourd'hui à la richesse d'une culture nationale façonnée par des origines africaine, indienne, chinoise et européenne.

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Il a également annoncé plusieurs initiatives visant à renforcer la transmission culturelle, notamment à travers les centres culturels et les speaking unions, ainsi que la promotion des langues, des ateliers et des productions artistiques. Le gouvernement souhaite également faire mieux connaître les Trianon Barracks, ancien quartier des travailleurs, dans le cadre des activités liées au 192e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice.

La deuxième journée de la convention, le 12 septembre, a été marquée par les sessions academic et socio-cultural au Human Service Trust Sanskritik Kendra, ainsi que le lancement de la Youth Conference par l'équipe jeunesse de GOPIO. Le Business Conference s'est, lui, tenu à l'Ocean Creek Hotel, à Balaclava.

À travers ces différents volets, la GOPIO entend renforcer la position de Maurice comme PIO Capital of the World, et comme pont entre l'Inde, l'Afrique et la diaspora indienne mondiale, en favorisant les investissements, les échanges académiques, le tourisme patrimonial, le leadership des jeunes et la coopération culturelle.