Ile Maurice: Vers un parcours plus simple et plus sûr pour les pèlerins mauriciens

L'Islamic Cultural Centre (ICC) a accueilli, le lundi 14 septembre, une visite officielle du ministre saoudien du hadj et de l'umrah, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la coopération entre Maurice et l'Arabie saoudite, alors que se prépare le hadj 2027, placé sous le signe de la simplification et de la sécurité pour les pèlerins mauriciens.

Hisham Rojoa, directeur de l'ICC Trust Fund, a rappelé l'importance de ce déplacement spirituel pour la communauté musulmane : «Le voyage vers la Mecque représente bien plus qu'un simple déplacement pour des milliers de pèlerins mauriciens.» L'objectif est pour lui clair : «Rendre le hadj et l'umrah plus fluides, plus simples et plus sûrs pour chaque Mauricien.»

Parmi les mesures envisagées, l'ICC et les autorités saoudiennes souhaitent réduire le nombre de vols à une dizaine de départs et d'arrivées, afin de faciliter la gestion logistique et de limiter les complications. La transformation numérique constitue également un axe majeur, afin de permettre aux futurs pèlerins d'accéder aux informations essentielles au moment opportun.

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Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah a annoncé que l'ICC devrait prochainement être agréé pour proposer des services liés à l'umrah, aux côtés des agences déjà autorisées. Il a salué l'accueil reçu à Maurice et souligné le rôle central de l'ICC auprès de la communauté musulmane. Il a également mis en avant les programmes de formation destinés aux personnes se préparant au hadj, tout en exprimant sa reconnaissance envers les pèlerins mauriciens pour leur discipline : un comportement qui contribue, selon lui, à rendre leur séjour «plus sûr et serein».

Sa visite avait aussi pour objectif d'écouter les acteurs mauriciens du secteur, notamment l'ICC et les agents du hadj, afin d'identifier les difficultés rencontrées et d'améliorer l'expérience des pèlerins mauriciens à La Mecque et à Médine.

Pour Shakeel Mohamed, ministre du Logement et des terres ainsi que responsable du dossier du hadj à Maurice, cette visite revêt un caractère symbolique fort : «C'est une visite historique, surtout pour la communauté musulmane et ça les touche beaucoup.» Il a rappelé que l'Arabie saoudite s'est montrée «très généreuse» envers Maurice ces dernières années, avec près de 240 millions de dollars américains investis dans des projets liés à l'eau, la santé et les infrastructures.

Les discussions ont également porté sur l'avenir du hadj, avec des projets innovants tels que l'utilisation de la réalité virtuelle et des technologies numériques pour mieux préparer les pèlerins. Une conférence est prévue en novembre, que Shakeel Mohamed dit attendre «pour un meilleur hadj 2027». Parmi les pistes envisagées figure la création d'un portail d'enregistrement en ligne centralisant toutes les démarches : transport, réservation, documents et visas.