Ile Maurice: 4 500 cas recensés chaque semaine

Les infections respiratoires restent présentes alors que les températures ont baissé ces dernières semaines. Quelque 4 500 cas sont recensés chaque semaine depuis 15 jours, un nombre cependant inférieur à la moyenne habituelle. Selon le Dr Ritish Lutchmun, Regional Public Health Superintendent à l'unité de lutte contre les maladies transmissibles du ministère de la Santé, cette situation pourrait se poursuivre jusqu'en octobre.

Plusieurs virus circulent actuellement, notamment l'adénovirus, le rhinovirus et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les virus de la grippe A(H1N1), A(H3N2) et B sont également présents, de même que le Covid-19.

La plupart des cas ne présentent pas de complications. Une attention particulière reste toutefois nécessaire pour les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. Les formes plus sévères peuvent notamment évoluer vers une bronchite ou une pneumonie, avec des symptômes tels que des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques ou une forte fièvre.