Ile Maurice: Une nouvelle approche pour renforcer l'éducation civique et la résilience des jeunes

Une conférence de presse consacrée au National Initiative for Civic Education (NICE) - Pilot Programme 2026 s'est tenue ce mercredi 16 septembre à la Police Training School de Beau-Bassin. Cette rencontre a permis de présenter les grandes lignes de cette nouvelle initiative nationale destinée à renforcer l'éducation civique, le développement du caractère et la résilience des jeunes Mauriciens.

La conférence de presse était animée par Fong Weng-Poorun, Secretary for Home Affairs, Yugesh Panday, Programme Manager, et Ong Boon Hwee, consultant international, en présence de représentants de la Mauritius Police Force, du ministère de l'Éducation et des ressources humaines, du ministère de la Jeunesse et des sports, ainsi que des membres du Steering Committee.

Placée sous l'égide du Prime Minister's Office, cette l'initiative s'inscrit dans une démarche visant à favoriser le développement moral, civique et personnel des jeunes. Elle entend notamment renforcer leur sentiment d'appartenance à la nation, leur sens des responsabilités, le respect des valeurs, la résilience, l'esprit d'équipe et leur capacité à faire face de manière appropriée aux situations de crise.

200 élèves appelés à participer

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Le programme pilote concernera 200 élèves de Grade 8, soit 100 garçons et 100 filles, issus de différents établissements scolaires à travers le pays. Il se déroulera du 16 au 28 novembre.

L'initiative a été conçue autour d'une approche combinant apprentissage, activités pratiques, développement personnel et expérience collective, afin de permettre aux jeunes de développer des compétences et des valeurs qui pourront être mises en pratique dans leur vie quotidienne.

Une formule hybride

Le programme adoptera une formule hybride afin de concilier la dimension immersive de l'expérience avec la nécessité de maintenir un lien étroit avec les familles.

La première semaine, du 16 au 21 novembre, se déroulera en mode non-résidentiel, dans quatre centres de formation correspondant aux quatre zones éducatives. Les participants pourront ainsi regagner leur domicile chaque après-midi.

Après un week-end en famille, la deuxième phase, du 23 au 28 novembre, prendra la forme d'un camp résidentiel de cinq nuits, organisé dans deux camps. Cette phase permettra notamment de renforcer l'esprit d'équipe, l'autonomie, la discipline et l'apprentissage par l'expérience.

Quatre grands axes

Le projet NICE 2026 sera articulé autour de quatre grands volets : National Education, Character Building, Preparedness et Community.

À travers quelque 22 à 23 modules, les jeunes seront notamment amenés à mieux connaître l'histoire et la Constitution du pays, à comprendre le fonctionnement des institutions et les aspirations nationales, mais également à développer des valeurs telles que le courage, l'intégrité, la discipline, la maîtrise de soi et le sens des responsabilités.

Le programme comportera également un volet pratique consacré à la préparation et à la gestion des situations de crise et de catastrophe, aux premiers secours, à la sécurité routière, à la citoyenneté numérique et à l'engagement communautaire.

L'approche retenue vise ainsi à aller au-delà de la transmission de connaissances, en donnant aux participants l'occasion de développer des réflexes, des compétences pratiques et des comportements favorisant la responsabilité individuelle et collective.

Une mobilisation interinstitutionnelle

La mise en oeuvre du projet repose sur une collaboration entre plusieurs institutions publiques et partenaires spécialisés, parmi lesquels le Mauritius Institute of Education, la Mauritius Police Force, le ministère de la Jeunesse, le Mauritius Fire and Rescue Service et la National Education and Counselling Service, ainsi que d'autres organismes concernés.

La sécurité et l'encadrement des participants feront également l'objet d'une attention particulière durant la phase résidentielle. Les élèves seront répartis en équipes et bénéficieront d'un encadrement assuré par des éducateurs et des professionnels issus notamment de la police, de la Special Mobile Force et de la National Coast Guard.

À travers le projet NICE 2026, l'objectif est de proposer aux jeunes une expérience à la fois éducative, pratique et collective.

Ce programme pilote constitue ainsi une nouvelle approche de l'éducation civique, fondée sur l'apprentissage par l'expérience et la participation active des jeunes.

Il devra également permettre de recueillir les enseignements nécessaires afin d'évaluer son déploiement et son évolution à l'avenir, avec l'ambition de contribuer à former une jeunesse davantage consciente de ses responsabilités, préparée aux défis de son époque et engagée au sein de la société mauricienne.