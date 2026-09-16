Afrique de l'Ouest: Les Lionceaux décidés à se qualifier pour la finale du tournoi de l'UFOA/A

Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans va aborder de le sérieux qui sied le match devant l'opposer à celle de la Guinée, jeudi, avec l'ambition de valider sa qualification en finale du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), synonyme de qualification à la CAN de la catégorie, a déclaré, mercredi, le sélectionneur sénégalais, Lamine Sané.

"Notre match face à la Guinée est un derby [...] On ne va pas prendre ce match à la légère. Nous allons l'aborder de la meilleure des manières", a-t-il dit en conférence de presse d'avant match.

Les Lionceaux, champions d'Afrique en titre, affronte l'équipe nationale de Guinée des moins de 17 ans, jeudi, à partir de 16 heures, en demi-finale du tournoi de l'UFOA-A au Stade Léopold Sédar Senghor.

Lamine Sané assure que ses joueurs vont aborder la demi-finale "sans pression". "Nous sommes à domicile, nous allons essayer de remporter le match de la meilleure des manières", a-t-il insisté.

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Le staff sénégalais a étudié l'adversaire et va travailler à améliorer les défaillances décelées chez les Lionceaux, a ajouté le sélectionneur sénégalais, selon lequel l'équipe sénégalaise est en train de monter en puissance.

Double détenteur du trophée du tournoi de la zone 1 de l'UFOA-A et champion d'Afrique en titre, les Lionceaux visent une troisième finale d'affilée.

Les protégés de Lamine Sané ont dominé la poule A avec deux victoires et un match nul.

Face au Sily de Guinée, ils sont décidés à se qualifier pour la finale de ce tournoi afin d'avoir l'opportunité de défendre leur titre de champion d'Afrique.

Demi-finaliste de la précédente édition, la Guinée a terminé deuxième de la poule A du tournoi de du tournoi de la zone A de l'UUFOA/A, avec une défaite et une victoire.