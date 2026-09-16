Sénégal: Thiès - 11 taxis remis aux chauffeurs exerçant sur la plateforme de l'AIBD

Thiès — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a remis mardi à Thiès onze taxis aux chauffeurs exerçant sur la plateforme de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), a constaté l'APS.

Ces nouveaux véhicules s'ajoutent aux 36 taxis que la DER/FJ avait déjà mis à la disposition des chauffeurs de ladite plateforme.

"Le montant global de ces financements s'élève à 337 650 000 francs pour 47 taxis", renseigne un document transmis à des journalistes.

"Cette initiative entre dans le cadre de l'amélioration de la logistique de l'AIBD", a souligné le délégué général de la DER/FJ, Abdoulaye Niang.

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M. Niang a demandé aux bénéficiaires de veiller au remboursement et à l'entretien des véhicules, afin dit-il d'offrir à l'AIBD des outils efficaces pour préserver la bonne réputation de la destination Sénégal.

"L'offre de taxis neufs sur la plateforme aéroportuaire est un atout majeur, surtout dans la perspective des JOJ" Dakar 2026, qui démarrent le 31 octobre prochain, a pour sa part indiqué le directeur de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye.

Pour M. Dièye, l'Aéroport international Blaise Diagne, vitrine du Sénégal, est le "lieu privilégié où nous recevons nos hôtes, et c'est de là qu'ils retournent chez eux".

La qualité de la réception, de l'accueil va impacter durablement sur l'image de marque du pays.

Dans un document, la DER/FJ annonce le déploiement prochain de "20 taxis destinés à renforcer l'offre de transport au niveau de l'Aéroport de Ziguinchor, pour un montant global de 159 millions de francs".