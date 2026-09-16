Sénégal: Le FDCUIC alloue 86 millions de FCFA à 36 projets culturels dans la zone centre

Kaolack — Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) annonce avoir alloué une enveloppe de 86 millions de francs CFA à 36 projets portés par des acteurs culturels des quatre régions de la zone centre, a indiqué mercredi, à Kaolack (centre), le directeur de la coordination et du suivi-évaluation des projets dudit fonds, Jean-Paul Silmang Ndiaye.

La cérémonie de remise des subventions s'est déroulée au centre culturel régional de Kaolack, en présence de sa directrice, Diouma Seck, du secrétaire général du FDCUIC et du chef de service Culture et Promotion du tourisme à la mairie de Kaolack.

Les bénéficiaires des subventions des régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine ont également pris part à la rencontre.

Selon M. Ndiaye, cette enveloppe constitue un "bond en avant" par rapport à l'année précédente, au cours de laquelle le FDCUIC avait également accompagné des porteurs de projets issus des quatre régions de la zone centre.

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Pour l'exercice 2026, le FDCUIC a dégagé une enveloppe globale de 555 millions de francs CFA pour financer les projets retenus à l'issue de son appel à projets.

Au total, 855 projets ont été soumis sur la plateforme dédiée, dont 244 ont été retenus par le conseil d'administration, a indiqué le secrétaire général du FDCUIC, Jean-Benoît Bakhoum.

Selon lui, cette forte mobilisation des acteurs culturels montre que "la créativité ne se limite pas à Dakar".

Le FDCUIC constitue un mécanisme d'accompagnement de l'initiative culturelle rapprochant le fonds des acteurs établis dans les différents territoires, a-t-il indiqué.

De plus, a-t-il ajouté, le FDCUIC vise à favoriser la création de valeur, le développement d'activités économiques et la création d'emplois.

M. Bakhoum a invité les bénéficiaires à respecter les engagements contenus dans les contrats signés dans le cadre de ces financements.

Il a rappelé que l'ambition des pouvoirs publics, à travers ce fonds, est de permettre aux acteurs culturels de transformer leurs talents en activités durables et rentables.

Selon la directrice du centre culturel régional de Kaolack, Diouma Seck, la remise des subventions permet de donner des moyens à des talents qui méritent d'être accompagnés.

Elle a réaffirmé la disponibilité du centre culturel régional à accompagner le FDCUIC et les acteurs culturels.

Au nom des bénéficiaires, Ibrahima Sène s'est félicité du travail accompli par le FDCUIC, notamment dans la zone centre.

Il a toutefois plaidé pour une meilleure prise en compte des acteurs culturels des îles, afin de leur permettre de bénéficier eux aussi des subventions du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives.