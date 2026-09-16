Sénégal: Tambacounda - Des jeunes leaders outillés pour la préservation de la cohésion sociale et du vivre-ensemble

Tambacounda — Des jeunes leaders des départements de Goudiry, Koumpentoum et Tambacounda ont bénéficié ont bouclé mercredi une série de sessions de formation devant leur permettre d'acquérir des outils pratiques et de concevoir des initiatives concrètes en faveur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble dans cette partie du Sénégal oriental.

Ces sessions démarrées le 14 septembre dernier ont été clôturées lors d'une rencontre organisée autour du thème "Renforcement des capacités de jeunes leaders et responsables d'organisations des jeunes pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble à Tambacounda".

"Quand on parle de cohésion sociale, on parle d'avenir, et l'avenir, c'est la jeunesse, et la jeunesse de Tambacounda, c'est également le présent face aux urgences sécuritaires qui entourent cette région et pour lesquelles, il faut une mobilisation dans le cadre d'une sécurité collaborative", a déclaré Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute, un centre de recherche africain pour la paix basé à Dakar.

Dans ce cadre, "la jeunesse a toute sa place, et sa mobilisation a toute sa pertinence", a ajouté M. Sambe, lors d'une session de clôture présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue.

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Cette série de formations organisée dans les départements de Goudiry, Koumpentoum et de Tambacounda s'inscrit dans le cadre du projet SENRésilience II, financé par l'Union européenne et piloté par la Fondation Konrad Adenauer (FKA) et Timbuktu Institute.

Selon M. Sambe, l'objectif attendu est de co-construire avec les jeunes des stratégies de prévention et de communication en direction des populations, mais aussi de leur permettre eux-mêmes d'être conscients de leur responsabilité vis-à-vis du maintien de la stabilité au niveau de la région de Tambacounda, dans un contexte marqué par un environnement sous-régional assez difficile et complexe.

"Nous impulsons une dynamique, accompagnons à travers des formations de renforcement de capacités. Maintenant, il appartient aux jeunes de s'approprier les connaissances acquises, les bonnes pratiques partagées et d'être innovants à travers les conseils de jeunesse, les médias mais aussi à travers toute initiative qui est à leur portée", a-t-il expliqué.

Dans une note d'information adressée aux médias, le président de Timbuktu Institute souligne que les jeunes constituent un "acteur essentiel" de la cohésion sociale de par leur capacité de mobilisation, leur présence au sein des espaces communautaires et numériques ainsi que leur engagement dans les organisations de jeunesse.

"Ils disposent d'un potentiel important pour favoriser le dialogue entre les communautés, prévenir les tensions et porter des initiatives en faveur de la paix [...]".

Il ajoute toutefois que "cette contribution repose sur la capacité des jeunes leaders à disposer des outils nécessaires pour comprendre les dynamiques de cohésion sociale, communiquer de manière responsable, prévenir et gérer les tensions et mobiliser différents acteurs autour d'initiatives inclusives".

Le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, a salué la pertinence de ces séries de formation dans un contexte marqué par la mise en place des conseils de jeunesse.

"Aujourd'hui, il s'agit de parler aux jeunes, car nous savons qu'il y a de la matière sur ce point. Déjà, par rapport aux politiques publiques, depuis quelques temps, les conseils de jeunesse ont été mis en place et seront d'ailleurs installés incessamment par le président de la République, donc il nous faudra avoir un bon contenu avec ces nouvelles structures mises en en place", a-t-il expliqué.

"Cette rencontre avec les jeunes leaders et organisations de jeunes s'inscrit parfaitement dans cette lancée, parce qu'elle permettra de les orienter, surtout d'attirer leur attention sur les enjeux de l'heure dans une région comme Tambacounda qui a beaucoup de défis sur le plan sécuritaire, économique et social", a-t-il ajouté.