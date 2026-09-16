Ile Maurice: Maurice diversifie son bouquet énergétique avec un nouveau projet éolien de 15 à 20 MW

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la mise en oeuvre de la stratégie de transition énergétique annoncée par le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden. Le Central Electricity Board (CEB) a officiellement lancé aujourd'hui, mercredi 16 septembre, un appel d'offres international pour l'achat d'électricité produite par une installation hybride d'énergie renouvelable d'une capacité de 15 à 20 MW, combinant énergie éolienne et Battery Energy Storage System (BESS).

Ce projet concrétise l'un des axes mis en avant par le ministre Assirvaden dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique du gouvernement : diversifier davantage le bouquet énergétique renouvelable du pays, afin que la transition ne repose pas uniquement sur le solaire photovoltaïque.

Le ministre avait notamment annoncé la volonté du gouvernement de relancer et développer davantage la filière éolienne, notamment dans la région de Plaine-des-Roches, parallèlement aux projets solaires, au stockage par batteries, au solaire flottant, au rooftop solar et au développement de la biomasse. Le lancement de cet appel d'offres traduit désormais cette orientation en une démarche concrète.

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L'intégration d'un BESS au projet constitue également un élément important de cette stratégie. Le stockage permet de mieux gérer le caractère intermittent des énergies renouvelables et de faciliter leur intégration au réseau électrique national. L'objectif est ainsi de développer les énergies renouvelables tout en préservant la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement électrique.

Selon l'avis publié par le CEB, le projet fera l'objet d'un Open International Bidding. Les offres devront être soumises au plus tard le 9 décembre 2026 à 13 h 30. Une réunion avec les soumissionnaires potentiels est prévue le 28 octobre, suivie le même jour d'une visite du site de Plaine-des-Roches.