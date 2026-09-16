Ile Maurice: Maurice accélère sa transition vers un refroidissement durable

À l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, célébrée aujourd'hui, sur le thème Une action mondiale pour une planète plus fraîche, Maurice met l'accent sur la nécessité d'allier protection de l'ozone et transition vers un refroidissement durable. Cette édition marque le dixième anniversaire de l'Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, rappelant l'urgence de réduire l'utilisation de substances à fort potentiel de réchauffement climatique.

Pour les Mauriciens, l'enjeu est particulièrement important. Que ce soit dans les maisons, les bureaux ou les voitures circulant sur nos routes, la climatisation fait partie intégrante du quotidien. L'utilisation de climatiseurs et de systèmes de climatisation automobile fonctionnant avec des fluides nocifs ou à fort potentiel de réchauffement pose toutefois un risque majeur. En cas de fuite ou lors de l'entretien des véhicules et appareils domestiques, ces gaz peuvent s'échapper dans l'atmosphère, dégrader la couche d'ozone et accélérer le dérèglement climatique.

La transition vers des climatiseurs écologiques utilisant des réfrigérants naturels ou à faible potentiel de réchauffement s'impose ainsi comme une priorité. Elle permet de protéger le bouclier d'ozone tout en apportant des bénéfices au quotidien : amélioration de la santé humaine face aux rayons ultraviolets, économies d'énergie grâce à des équipements moins énergivores, réduction de l'empreinte carbone des véhicules et bâtiments, meilleure sécurité alimentaire et réduction du gaspillage alimentaire.

Maurice est signataire du Protocole de Montréal depuis 1992 et a franchi des étapes décisives grâce à une unité dédiée au sein du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Le pays a complètement éliminé l'usage des chlorofluorocarbures dès 2005, soit avec cinq ans d'avance sur ses obligations internationales.

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Transition vers des technologies vertes

Maurice est également parvenu à réduire de 97,5 % ses importations d'hydrochlorofluorocarbures, ne laissant subsister qu'un reliquat de 2,5 %. Ces progrès revêtent une importance capitale pour le climat : la libération d'un seul kilogramme de certains fluorocarbures peut générer un impact de réchauffement global 1 000 à 10 000 fois supérieur à celui d'un kilogramme de CO2 Désormais, le gouvernement fixe son nouveau cap à travers la mise en oeuvre du Plan d'action de Kigali (2025-2029), avec l'objectif de réduire de 10 % les importations d'hydrofluorocarbures d'ici 2029, en appuyant la transition vers des technologies vertes.

Pour soutenir cet effort, l'accent est mis sur le renforcement du cadre réglementaire, la formation continue des techniciens et le développement d'emplois verts, en collaboration avec la Mauritius Revenue Authority, le Mauritius Institute of Training and Development et l'Université des Mascareignes. La formation des techniciens doit notamment permettre aux professionnels d'assurer l'entretien sécurisé des nouvelles installations de climatisation.

Pour marquer cette journée, le ministère de l'Environnement prévoit un atelier de formation destiné à la presse et aux étudiants en journalisme, des émissions radio-télévisées, et des formations spécialisées pour les douaniers et les techniciens du froid. En novembre, un concours vidéo sera lancé pour les jeunes de 15 à 20 ans. À Rodrigues, une action de reboisement aura lieu demain, 17 septembre, suivie le lendemain d'une session de sensibilisation destinée à une centaine de jeunes au centre communautaire de La Ferme.