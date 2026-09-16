Ile Maurice: «Rezonans» de Jérémie et Samuel Augustin

De Maurice aux scènes internationales, Jérémie et Samuel Augustin construisent, note après note, un parcours marqué par le jazz, le séga jazz et la transmission.

Invités de Nou Lar Nou Lamizik, les deux jeunes musiciens racontent leur passion, leurs rencontres, leurs expériences à Cuba, au Brésil et en Italie, ainsi que les étapes qui les ont conduits jusqu'aux prestigieuses Umbria Jazz Clinics et au Berklee College of Music.

Le 26 septembre, au Caudan Arts Centre, ils présenteront Rezonans...Frwi Transmision ek Lodas, un spectacle pensé comme un hommage à celles et ceux qui ont contribué à leur évolution artistique et humaine.