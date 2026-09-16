Togo: Pas de retraite en vue

35 ans d'engagement politique, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson ne compte pas raccrocher.

La secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA, opposition) entend poursuivre son combat pour l'alternance et la démocratie; un objectif que trois décennies de militantisme n'ont pourtant toujours pas permis d'atteindre.

L'opposante invoque un « sens du devoir » et la conviction d'avoir une mission à accomplir : contribuer à la transformation du pays et à la construction d'un Togo meilleur. Un discours qu'elle tient, sous une forme ou une autre, depuis le début des années 1990.

Reste que l'alternance, précisément l'objet de ce combat, n'a jamais eu lieu. Consciente de ce paradoxe, Brigitte Adjamagbo-Johnson préfère y voir des « avancées » qui s'inscrivent dans la durée. « On avance petit à petit vers des lendemains meilleurs », affirme-t-elle, une formule qui, répétée depuis tant d'années, interroge désormais autant qu'elle rassure.

Plus révélateur encore : l'opposante admet elle-même ne pas avoir de garantie de voir aboutir ce combat de son vivant, misant sur les générations futures pour porter le flambeau et concrétiser, un jour, l'alternance promise.