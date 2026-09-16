Togo: L'anticipation, un levier de la prévention

Le projet REBUMAA s'achève sur un bilan jugé positif. Financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada, il a mobilisé 253 millions de Fcfa pour renforcer la capacité d'anticipation et la résilience de 5 000 ménages exposés aux risques d'inondation.

Mis en oeuvre en octobre 2024 par la Croix-Rouge togolaise, avec l'appui de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de l'Université de Hambourg et de Climate Adaptation and Resilience (CLARE), le projet a touché près de 30 000 bénéficiaires directs et environ 75 000 autres personnes à travers des actions d'information et de sensibilisation.

Au centre de cette initiative : des transferts monétaires anticipatoires de 50 000 francs par ménage, versés avant même la survenue des inondations.

L'objectif était de permettre aux familles ciblées de prendre des mesures préventives susceptibles de réduire leur vulnérabilité et leurs pertes matérielles.

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L'opération a couvert plusieurs localités des régions Maritime, des Plateaux et de la Kara, notamment Anié, Atchinédji, Ogoukolidè, Massédena, Guérin-Kouka, Koulfiékou, Tokoto, Avégbo et Gatigblé, avant de s'achever à Togblékopé, dans la région Maritime.

Avec plus de 87 millions de francs distribués, cette dernière localité, située à 35 km de Lomé, concentre à elle seule près de 40 % de l'enveloppe globale faisant d'elle la principale zone d'intervention du projet.

Pour la Croix-Rouge cette expérience confirme l'intérêt de placer l'anticipation au coeur de la prévention des catastrophes. Ses responsables soulignent par ailleurs que l'injection directe de ressources dans les communautés constitue également un levier pour soutenir l'économie locale, au-delà du seul objectif de réduction des risques.