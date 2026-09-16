Afrique: Aller chercher la qualification

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a dévoilé mercredi la liste définitive des 25 joueurs retenus pour affronter le Burundi, le 25 septembre à Lomé, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

La sélection togolaise se compose de trois gardiens de but, neuf défenseurs, sept milieux de terrain et six attaquants.

Le technicien français s'appuie sur un groupe mêlant joueurs évoluant au Togo et à l'étranger, avec le retour de plusieurs cadres habituels tels que Kevin Denkey, Djené Dakonam, capitaine de l'équipe, et Kodjo Fo-Doh Laba. Une seule véritable nouveauté fait son apparition dans cette liste définitive : le défenseur Henri Koudossou, actuellement à l'Arminia Bielefeld en Allemagne, qui pourrait ainsi honorer sa première sélection avec les Éperviers.

Après avoir accueilli le Burundi à Lomé le 25 septembre, le Togo se déplacera quatre jours plus tard à Ndola pour y affronter la Zambie, le 29 septembre, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires.

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Logés dans le groupe I de ces qualifications, les Éperviers évolueront face à des adversaires coriaces : l'Algérie, favorite annoncée de la poule, ainsi que le Burundi et la Zambie.

Conscient de la difficulté de la tâche, Patrice Neveu ne cache pas ses ambitions : « Nous sommes dans une phase de reconstruction, mais nous devons aussi avoir l'ambition de nous qualifier. Les résultats, pour moi, c'est aller chercher cette qualification », avait-il récemment déclaré, tout en reconnaissant la puissance de l'Algérie dans cette poule relevée.

Liste des joueurs

Gardiens

Mensah Steven (FC Etzella - Luxembourg)

Barcola Malcolm (Ittihad Riadi de Tanger - Maroc)

Yaya Achirafou (ISCA - Côte d'Ivoire)

Défenseurs

Nador Steven (Modena FC - Italie)

Akueson Gustave (Bastia - France)

Bode Abdoul-Sabourh (TP Mazembe - RD Congo)

Nadjombe Pierre (Magdeburg - Allemagne)

Boma Kevin (RB Salzburg - Autriche)

Koudoussou Henri (Arminia Bielefeld - Allemagne)

Akakpo Izaak (FC Lorient - France)

Drakpe Augustin (Slovan Liberec - Rép. Tchèque)

Atte Youssifou (ASEC Mimosas - Côte d'Ivoire)

Milieux

Aziangbe Kodjo (Shanghai Port FC - Chine)

Karim Dermane (ESTAC Troyes - France)

Ouro Samsindin (Dunajska Streda - Slovaquie)

Fofana Sadik (Lecce - Italie)

Sana Faad (NS Mura - Slovénie)

Djene Dakonam (Getafe - Espagne)

Zuberu Sharani (Hapoel Jérusalem - Israël)

Attaquants