Tunisie: Espérance de Tunis-Sweyhli - Le club appelle ses supporters à attendre les informations officielles

L'Espérance Sportive de Tunis a appelé mercredi ses supporters à attendre les informations officielles concernant le déplacement en Libye à l'occasion du match aller face au Sweyhli libyen, prévu entre les 16 et 18 octobre 2026.

Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, le club indique que plusieurs éléments relatifs à cette rencontre demeurent encore à préciser, notamment la date exacte du match, le stade qui l'abritera, les conditions d'accès, le nombre de billets réservés aux supporters du club visiteur ainsi que les modalités d'acquisition des billets.

L'Espérance précise, dans ce contexte, qu'elle ne peut assumer la responsabilité des déplacements de ses supporters ni garantir leur accès au stade, notamment pour ceux qui décideraient de se rendre en Libye avant la publication d'informations officielles sur les modalités d'accès à la rencontre.

Le club souligne par ailleurs qu'il comprend la volonté de ses supporters d'accompagner l'équipe et de la soutenir lors de cette confrontation continentale.

L'Espérance assure qu'elle communiquera toutes les informations confirmées relatives à la rencontre et au déplacement de ses supporters dès qu'elles seront disponibles, à travers ses canaux officiels.