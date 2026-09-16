Afrique: Inclusion financière Numérique - La BCT s'inspire du modèle brésilien Pix

16 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Une mission de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), accompagnée de représentants de la GIZ (Agence allemande de coopération internationale), a effectué une visite d'étude au Brésil afin d'explorer le fonctionnement de « Pix ». Ce système de paiement instantané brésilien est largement reconnu comme une référence mondiale en matière de transformation numérique et d'inclusion financière.

Durant deux journées de travail intensives avec les équipes de la Banque centrale du Brésil, la délégation tunisienne a analysé l'architecture globale de la plateforme Pix, notamment sa gouvernance, son cadre réglementaire et son modèle économique. Les échanges ont permis d'identifier les facteurs clés ayant favorisé le succès massif de cette technologie auprès des usagers.

Dans nos archives Article 412 du Code de commerce : Quel impact sur la rentabilité des banques en Tunisie ?Au-delà des aspects purement institutionnels, la mission s'est entretenue avec des acteurs majeurs du secteur financier et de la fintech au Brésil, tels que Nubank, Itaú Unibanco, PicPay et l'association ABFintechs. L'objectif était d'évaluer la manière dont ces acteurs exploitent les innovations liées à Pix pour développer des services financiers adaptés aux particuliers et aux entreprises.

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Cette immersion vise à alimenter la réflexion stratégique de la BCT pour moderniser le système de paiement national et stimuler l'inclusion financière en Tunisie. Elle s'inscrit dans le cadre du projet « Promotion de l'Inclusion Financière, Sociale et Économique en Tunisie » (IFSE), mis en oeuvre par la GIZ, financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et cofinancé par l'Union européenne.

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