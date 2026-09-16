Tunisie: Les chiffres clés du bilan de la BCT à fin août 2026

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié, dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT), son bilan général des comptes arrêté au 31 août 2026.

Selon les données publiées, les facilités accordées à l'État s'élèvent à 18,650 milliards de dinars à fin août 2026.

Les avoirs en devises de la Banque centrale atteignent, pour leur part, 25,680 milliards de dinars.

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Le bilan fait également état d'un stock d'or d'une valeur d'environ 1,776 milliard de dinars.

Les avoirs liés aux droits de tirage spéciaux (DTS) s'établissent à 75,9 millions de dinars, tandis que la position de réserve auprès du Fonds monétaire international (FMI) atteint environ 482,2 millions de dinars.

30,217 milliards de dinars de billets et pièces en circulation

Du côté du passif, la valeur des billets et pièces en circulation s'établit à 30,217 milliards de dinars au 31 août 2026.

Les engagements en devises envers les intermédiaires résidents atteignent, quant à eux, 10,592 milliards de dinars.

Les données publiées par la BCT indiquent également que les dépôts du gouvernement s'élèvent à 715,7 millions de dinars.

Dans nos archives Ce que la baisse des prix du pétrole signifie pour le budget de l'État tunisien en 2025Le compte courant du gouvernement auprès de la Banque centrale affiche un solde de 2,190 milliards de dinars, tandis que les comptes spéciaux du gouvernement atteignent environ 2,411 milliards de dinars.

Au total, le bilan général des comptes de la Banque centrale de Tunisie s'élève à 61,264 milliards de dinars au 31 août 2026.

Ces données figurent dans le bilan général des comptes de la BCT publié au Journal officiel de la République tunisienne.