Afrique: Un réseau de trafic de stupéfiants entre l'Europe et le pays démantelé

Les agents de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants d'El Gorjani ont démantelé un réseau criminel impliqué, selon les premiers éléments de l'enquête, dans l'acheminement de stupéfiants depuis un pays européen vers la Tunisie, ainsi que dans leur distribution dans plusieurs quartiers populaires du Grand Tunis.

L'opération a permis l'arrestation de neuf personnes, dont un boxeur et un individu présenté comme un élément criminel dangereux, faisant l'objet de plus de 17 avis de recherche.

Les investigations préliminaires, appuyées par des opérations de terrain, ont également conduit les agents à effectuer plusieurs perquisitions. Celles-ci ont permis la saisie de 500 grammes de cocaïne, de plusieurs plaques de cannabis, "zatla" en Tunisie, ainsi que de sommes d'argent et de voitures de luxe.

Selon les mêmes informations, le réseau se chargeait de l'introduction des stupéfiants en Tunisie avant leur distribution notamment dans les quartiers Ibn Khaldoun et Ettadhamen, ainsi que dans d'autres quartiers populaires de la capitale.

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Les neuf suspects ont été présentés mardi devant le juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Tunis. À l'issue de leur comparution, le magistrat a émis à leur encontre des mandats de dépôt en prison.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ensemble des ramifications de ce réseau et d'identifier d'éventuels autres individus impliqués dans les opérations d'acheminement et de distribution des stupéfiants.