Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le ministère de l'Intérieur déploie un plan sécuritaire pour protéger les établissements scolaires

À l'occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministère de l'Intérieur a lancé un plan rigoureux pour sécuriser les établissements éducatifs dans les différentes régions du pays.

Dans ce cadre, le directeur de la police de la circulation au ministère de l'Intérieur a précisé ce mercredi 16 septembre 2026 que ce plan se poursuivra tout au long de l'année scolaire.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, le responsable a indiqué que les préparatifs sécuritaires pour la rentrée scolaire ont débuté dès cet été, avec la participation des différents corps du ministère de l'Intérieur : la Sûreté nationale, la Garde nationale et la Protection civile.

Il a déclaré qu'il a été décidé d'adopter une coordination horizontale avec les directeurs des établissements éducatifs afin de faciliter l'échange rapide d'informations et d'assurer une intervention rapide pour contenir tout problème constaté à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans nos archives Météo : Ciel partiellement nuageux avec pluies éparses et vents fortsLe directeur de la police de la circulation a souligné, par ailleurs, qu'il est impossible d'installer des points de contrôle fixes devant plus de 6 100 établissements éducatifs, mais qu'il y aura des points fixes et des patrouilles mobiles, y compris des patrouilles en civil, pour sécuriser ces lieux.

Le plan sécuritaire couvre les abords des établissements éducatifs, les cafés, les transports publics et les stations, dans le but de protéger les enfants contre les risques et de maintenir l'ordre public.

Enfin, le responsable a fait part de la poursuite des campagnes de sécurité dans les différentes régions pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.